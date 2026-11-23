Đầu tư 181 tỷ đồng cải tạo Trường dân tộc nội trú Hà Nội
Sáng 23/11, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 (gồm 14 xã, phường thuộc địa bàn thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ và huyện Ba Vì cũ). Tại đây, Đoàn thông tin kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND thành phố, trong đó có dự án xây dựng, cải tạo Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội với tổng mức đầu tư hơn 181 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2025–2028. Ông Trần Thanh Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thay mặt Đoàn tiếp thu ý kiến cử tri.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dau-tu-181-ty-dong-cai-tao-truong-dan-toc-noi-tru-ha-noi-246261123115257145.htm