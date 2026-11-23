Sáng 23/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục tinh thần cải cách mạnh mẽ trên quy mô lớn, liên tục để triệt để tháo gỡ bất kỳ điểm nghẽn nào; tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 từ sớm, giao nhiệm vụ, tiến độ cụ thể, chi tiết.