Đầu tư 12,8 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng AI giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án “Nâng cấp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính” với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028.

Theo Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 27/10/2026, dự án tập trung nâng cấp đồng bộ hạ tầng số, công nghệ thông tin và hệ thống an toàn thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, bảo đảm 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đáp ứng điều kiện kỹ thuật để số hóa hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng hơn, qua đó giảm thời gian chờ đợi và chi phí đi lại.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án gồm ba hạng mục chính. Trong đó, việc nâng cấp hạ tầng số và trang bị thiết bị công nghệ thông tin được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 77 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Bộ phận Một cửa Văn phòng UBND đặc khu Cồn Cỏ.

Bên cạnh đó, dự án trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã dân tộc, miền núi, góp phần hỗ trợ triển khai các hoạt động số tại cơ sở.

Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo và Robot AI sẽ được ứng dụng để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 8 trung tâm cấp xã có lượng hồ sơ phát sinh cao.

Cùng với đó, dự án triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lấy số thứ tự trực tuyến, đăng ký thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo giờ, đăng ký hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổng vốn đầu tư 12,8 tỷ đồng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, dự kiến phân bổ 3 tỷ đồng vào năm 2026 và 9,8 tỷ đồng trong năm 2027.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo quy định, bảo đảm quản lý và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Thông qua việc nâng cấp hạ tầng số và ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dự án được kỳ vọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.