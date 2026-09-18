Đầu tư 1.500 tỉ đồng mở rộng bệnh viện, tăng cường đào tạo nhân lực ngành y tế

Ngày 18.9, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2

Theo đó, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2 được thiết kế gồm: 20 tầng nổi và 2 tầng hầm; tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 59.511m². Bệnh viện có khu khám bệnh và điều trị nội trú; khu đào tạo và thực hành lâm sàng; khu nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y học… cùng các trung tâm kỹ thuật cao.

Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động là 24 tháng kể từ ngày khởi công. Tổng giá trị đầu tư xây dựng và trang thiết bị của giai đoạn 2, ước tính khoảng 1.500 tỉ đồng. Như vậy, sau khi hoàn thành, tổng công suất của bệnh viện được nâng từ 300 giường hiện nay (giai đoạn 1) lên khoảng 1.000 giường bệnh.

Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nam Cần Thơ - phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2 của bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình trung tâm y học học thuật, gắn kết ba trụ cột chiến lược: “Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; khám chữa bệnh chuyên sâu và chăm sóc sức khỏe toàn diện; nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ y khoa”.

Phối cảnh Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2

Bệnh viện sẽ là môi trường thực hành lâm sàng quan trọng cho sinh viên các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và các ngành khoa học sức khỏe khác.

Tại đây, lý thuyết sẽ gắn với thực hành; giảng đường sẽ gắn với bệnh viện; hoạt động đào tạo sẽ gắn với nghiên cứu khoa học và thực tiễn điều trị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ bác sĩ và nhân lực y tế cho TP. Cần Thơ cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, kỹ thuật cao, có uy tín tại Việt Nam; là bệnh viện thực hành nòng cốt của Trường Đại học Nam Cần Thơ. Đồng thời từng bước phát triển dịch vụ y tế quốc tế, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, đánh giá cao hiệu quả phục vụ của Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, đánh giá cao chặng đường phát triển vừa qua của Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ. Bệnh viện đã phục vụ hiệu quả về khám chữa bệnh cho người dân TP. Cần Thơ và các địa phương trong vùng. Ngoài ra, còn phát triển mô hình kết hợp giữa bệnh viện và trường đại học, trở thành cơ sở thực hành lâm sàng cần thiết cho sinh viên…

Trước đó, Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn 1 được đầu tư khoảng 860 tỉ đồng, quy mô 11 tầng với 300 giường bệnh, chính thức khánh thành và đi vào hoạt động vào cuối tháng 5.2022.