Đầu tư 1.455 tỉ đồng xây dựng Làng Chăm Châu Phong thành điểm du lịch văn hóa cộng đồng tiêu biểu ở ĐBSCL

Chiều 17.10, lãnh đạo Đảng ủy xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết, vừa triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng theo chuỗi giá trị, dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc Chăm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Mục tiêu nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm; những kiến trúc nhà sàn gỗ, tiếng nói, chữ viết và di sản văn hóa phi vật thể là hạt nhân tạo giá trị khác biệt.

Thánh đường Hồi giáo ở xã Châu Phong, nơi thu hút nhiều du khách tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, đời sống tín ngưỡng

Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm thông tin, trong quá trình phát triển du lịch thì người dân sẽ trực tiếp cung ứng dịch vụ và là người thụ hưởng chủ yếu. Trong khi, nhà nước sẽ kiến tạo và doanh nghiệp đồng hành.

Theo đó, dự án sẽ tổ chức lại không gian du lịch theo ba trục. Trục thứ nhất gồm: Chuỗi khu dân cư văn hóa Chăm ven sông Hậu là không gian hạt nhân. Nơi đây có các thánh đường, không gian trưng bày làng nghề dệt và cụm nhà sàn gỗ. Ưu tiên chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đi bộ, làn đi xe đạp…

Trục thứ hai là tuyến trải nghiệm trên sông Hậu và kênh Vĩnh An. Sẽ được đầu tư bến thủy nội địa phục vụ du lịch đón tàu từ Châu Đốc, kết nối tuyến tham quan Làng bè Sắc màu (phường Châu Đốc); tổ chức tuyến xuồng chèo, trải nghiệm mùa nước nổi…

Trục thứ ba là không gian nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm tại khu vực Phú Vĩnh và Lê Chánh. Sẽ gắn kết với vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp và các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hình thành điểm trải nghiệm thu hoạch nông sản, ẩm thực đồng quê.

Bên cạnh đó, còn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù như:Chương trình “Một ngày làm cư dân Chăm”, gồm tham quan Thánh đường Mubarak, Thánh đường Masjid Jamiul Azhar, trải nghiệm ngồi khung dệt cùng nghệ nhân, mặc trang phục truyền thống, giao lưu văn nghệ dân gian, thưởng thức các món Halal.

Hay chương trình “Hành trình di sản bên bờ sông Hậu”, phục vụ du khách ngắm Làng bè Sắc màu, tham quan cơ sở sản xuất tung lò mò, trải nghiệm vùng nông nghiệp công nghệ cao, mua sản phẩm thổ cẩm…

Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Châu Phong, là nơi nhiều du khách tới trải nghiệm

Xã Châu Phong phấn đấu đến năm 2030 sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt du khách, trong đó có 8.000 lượt khách quốc tế; đến năm 2035 đón 150.000 lượt du khách, trong đó có 25.000 lượt khách quốc tế.

Qua đó, xây dựng Làng Chăm Châu Phong trở thành điểm đến du lịch văn hóa cộng đồng tiêu biểu của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL; đồng thời được công nhận điểm du lịch đáp ứng các tiêu chí của du lịch cộng đồng ASEAN vào năm 2030.

Đến năm 2035,Làng Chăm Châu Phong sẽ là hình mẫu về bảo tồn di sản sống, gắn với kinh tế du lịch bền vững; trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành lang du lịch sông Mê Kông.

Dự kiến, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030, khoảng 1.455 tỉ đồng; trong đó vốn ngân sách khoảng 40%, vốn từ nguồn xã hội hóa 30% và 30% còn lại là vốn của hợp tác xã, hộ dân...

Sản phẩm lạp xưởng bò tung lò mò, đặc sản nổi tiếng của xã Châu Phong, tỉnh An Giang

Được biết, xã Châu Phong có khoảng 1.269 hộ, với 5.646 đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tại các ấp Châu Giang, Phũm Soài, Hòa Long...

Nơi đây, hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như: Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Thánh đường Mubarak; nghề dệt thổ cẩm của người Chăm được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023; cùng hệ thống thánh đường, tiểu thánh đường, nhà sàn gỗ cổ và đời sống văn hóa cộng đồng còn giữ được bản sắc.

Bên cạnh đó, là ẩm thực Halal với lạp xưởng bò tung lò mò, khô bò; các món ăn truyền thống như cơm nị, cà ri dê, cà púa bò, bánh bò nướng, bánh Ha Nàm Căn…

Năm 2025, xã Châu Phong đón khoảng 10.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch ước đạt 2 tỉ đồng…