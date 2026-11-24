Nhân vật Haymitch Abernathy do diễn viên Joseph Zada thủ vai trong phần phim “Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân”. (Nguồn: Lionsgate)

Bộ phim do hãng Lionsgate phát hành đã “bỏ túi” 120 triệu USD, gần gấp 3 lần doanh thu mở màn của phần trước đó “Đấu trường sinh tử: Khúc hát của chim ca và rắn độc” (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) vào năm 2023.

Trên thị trường quốc tế, “Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân” còn thu về thêm 105 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 225 triệu USD. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành phim thứ 5 trong năm 2026 có doanh thu mở màn nội địa vượt mốc 100 triệu USD, sánh ngang các “gà đẻ trứng vàng” như “Spider-Man: Brand New Day”, “Toy Story 5”, “The Super Mario Galaxy Movie” và “The Odyssey”.

Chuyên gia phân tích David A. Gross thuộc hãng nghiên cứu Franchise Entertainment Research nhận định, đây là màn tái xuất ngoạn mục và đầy ấn tượng của thương hiệu xoay quanh đấu trường sinh tử. Trên trang tổng hợp đánh giá Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt tỷ lệ đánh giá tích cực khoảng 68%, trong khi khán giả tham gia khảo sát của CinemaScore chấm phim mức A- trên thang điểm từ A+ đến F.

“Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân” đưa khán giả trở lại quốc gia Panem 24 năm trước những sự kiện trong phần phim “Đấu trường sinh tử” đầu tiên, bắt đầu vào buổi sáng diễn ra Lễ Chiêu quân lần thứ 50, với nhân vật trung tâm là Haymitch Abernathy.

Ở đấu trường lần này, số vật tế bị tăng lên gấp đôi so với thông thường, từ 24 lên đến 48 vật tế, với luật lệ thay đổi và có độ khó cao hơn, khắc nghiệt hơn.

Tương tự nhiều hãng phim Hollywood hiện nay, Lionsgate tìm cách thu hút những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội tham gia quảng bá tác phẩm. Tuy nhiên, hãng còn mở rộng chiến dịch ra ngoài cộng đồng sáng tạo nội dung về điện ảnh, hướng đến cả những nhóm ngách như PhilosophyTok – một cộng đồng trên TikTok chuyên thảo luận về đạo đức, quyền lực và bản chất con người.

Thông điệp mà hãng muốn truyền tải là bộ phim không đơn thuần mang đến những màn hành động hoành tráng, mà còn đặt ra những vấn đề đáng để khán giả suy ngẫm.

Theo ông Adam Fogelson, Chủ tịch Lionsgate, nhạc phim cũng được xây dựng nhằm “kết nối với cả những người hâm mộ lâu năm, người hâm mộ lớn tuổi hơn và những khán giả trẻ có thể đã biết đến loạt phim nhưng chưa đủ tuổi để từng xem một bộ phim “Đấu trường sinh tử” tại rạp”.

Đứng thứ hai nhưng bị bỏ lại khá xa là phim tiểu sử “I Play Rocky” của MGM với 9,3 triệu USD ở tuần thứ ba công chiếu (hai tuần đầu chiếu giới hạn), nâng tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ lên 10,4 triệu USD. Quán quân tuần trước, bộ phim hài - kinh dị giả tưởng “Ebenezer” đã tụt xuống vị trí thứ ba khi thu thêm 7,7 triệu USD. Đứng thứ tư và thứ năm lần lượt là phim hoạt hình “The Cat in the Hat” của Warner Bros với 6,9 triệu USD và “Godzilla Minus Zero” với 2,7 triệu USD.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:

6. “You Can See Everything” – 2,52 triệu USD

7. “Wild Horse Nine” – 2,5 triệu USD

8. “Ghost Soldier” – 2,4 triệu USD

9. “Ramayana” – 2,07 triệu USD

10. “Wildwood” – 2 triệu USD.

(Nguồn: The New York Times)