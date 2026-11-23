Theo Variety, phần tiền truyện mới nhất của thương hiệu The Hunger Games mang tên Sunrise on the Reaping vừa có màn ra mắt bùng nổ tại phòng vé Bắc Mỹ với doanh thu mở màn ấn tượng đạt 120 triệu USD. Tại 84 thị trường quốc tế, tác phẩm cũng thu về thêm 105 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu trong cuối tuần đầu tiên lên con số khổng lồ 225 triệu USD.

Thành tích này giúp Sunrise on the Reaping gia nhập nhóm 5 bộ phim hiếm hoi ra mắt vượt mốc 100 triệu USD tại Bắc Mỹ trong năm 2026, sánh vai cùng loạt bom tấn như Spider-Man: Brand New Day (360 triệu USD), Toy Story 5 (159 triệu USD), The Super Mario Galaxy Movie (131 triệu USD) và The Odyssey (123 triệu USD). Đáng chú ý, cả bốn cái tên kể trên sau đó đều vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD toàn cầu.

Sunrise on the Reaping mở màn ấn tượng tại phòng vé. Ảnh: Lions Gate.

"Việc Sunrise on the Reaping mở màn vượt mốc 100 triệu USD tại nội địa cho thấy sức sống bền bỉ của thương hiệu The Hunger Games", Paul Dergarabedian, Giám đốc xu hướng thị trường của Rentrak nhận định.

Đáng nói, màn chào sân của phim diễn ra đúng thời điểm siêu phẩm trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI của Rockstar phát hành sau nhiều năm chờ đợi và lập kỷ lục doanh thu 3,79 tỷ USD ngay ngày đầu tiên. Bất chấp những lo ngại rằng cơn sốt game sẽ hút hết khán giả khỏi rạp chiếu, Dergarabedian cho rằng thị trường đã tự có câu trả lời: khán giả hoàn toàn có đủ thời gian để vừa trải nghiệm GTA VI, vừa ra rạp thưởng thức Sunrise on the Reaping.

Con số mở màn 120 triệu USD của Sunrise on the Reaping cũng không hề kém cạnh so với bộ tứ phim gốc đình đám giai đoạn 2012-2015 gồm The Hunger Games (152 triệu USD), Catching Fire (158 triệu USD), Mockingjay Part 1 (121 triệu USD) và Mockingjay Part 2 (102 triệu USD). Trước đó vào năm 2023, phần tiền truyện The Ballad of Songbirds and Snakes chỉ mở màn khiêm tốn ở mức 44 triệu USD nhưng vẫn trụ rạp tốt để thu về 363 triệu USD toàn cầu (so với kinh phí 100 triệu USD), tạo tiền đề để Lionsgate mạnh tay rót hơn 150 triệu USD chi phí sản xuất cho Sunrise on the Reaping.

Bộ phim giúp thương hiệu The Hunger Games hồi sinh mạnh mẽ. Ảnh: Lions Gate.

Phim nhận được điểm “A-” từ khán giả trên CinemaScore, báo hiệu khả năng trụ rạp dài hơi. Giới phân tích đánh giá thành công của phần phim thứ 6 này đến từ sức hút đa thế hệ và sự kết nối chặt chẽ với tuyến truyện gốc. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Suzanne Collins và tiếp tục do Francis Lawrence đạo diễn, phim lấy bối cảnh Đấu trường sinh tử lần thứ 50, theo chân thời trẻ của nhân vật được yêu thích Haymitch Abernathy (Joseph Zada thủ vai, thay thế Woody Harrelson) - người sau này là thầy hướng dẫn của bộ đôi Katniss và Peeta.

"Phần phim trước chững lại vì lùi về quá khứ tận 64 năm và vắng bóng các nhân vật quen thuộc. Lần này là một màn trở lại thực sự mạnh mẽ", nhà phân tích David A. Gross từ bản tin FranchiseRe bình luận.

Đây cũng là thắng lợi phòng vé lớn thứ hai của Lionsgate trong năm 2026, nối tiếp thành công của Michael - tác phẩm mở màn 97 triệu USD và trở thành phim tiểu sử đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD. Với cú hích từ Sunrise on the Reaping, tổng doanh thu toàn cầu của toàn bộ loạt phim The Hunger Games đã chạm mốc 3,43 tỷ USD, chính thức vượt qua The Twilight Saga (3,3 tỷ USD) để trở thành thương hiệu điện ảnh sinh lời cao nhất lịch sử hãng Lionsgate.

Ở các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ, bộ phim I Play Rocky của Amazon MGM vươn lên ngôi á quân với 9,3 triệu USD khi mở rộng quy mô ra 2.477 rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên 10,4 triệu USD. Kể lại hành trình tài tử Sylvester Stallone đưa kiệt tác Rocky (1976) lên màn ảnh rộng, tác phẩm có kinh phí 30 triệu USD này nhận điểm “A+” hiếm hoi trên CinemaScore và được kỳ vọng góp mặt trên đường đua Oscar.

Trong khi đó, quán quân tuần trước là Ebenezer tụt xuống vị trí thứ ba với 7,7 triệu USD, giảm 60% so với tuần mở màn. Phiên bản A Christmas Carol dán nhãn PG-13 của Paramount - đánh dấu vai diễn lớn đầu tiên tại Hollywood của Johnny Depp sau 8 năm - hiện đạt 32,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 78 triệu USD toàn cầu. Dù chưa tạo nên cú nổ lớn cho màn tái xuất của Depp, mức doanh thu này vẫn đủ giúp phim an toàn trước kinh phí sản xuất 38 triệu USD.

Ở nhóm phát hành giới hạn, bộ phim chính kịch Elsinore của Focus Features (với sự tham gia của Andrew Scott trong vai cố diễn viên Ian Charleson) thu về 240.000 USD tại 6 cụm rạp ở New York và Los Angeles, đạt hiệu suất ấn tượng 40.000 USD/rạp trước khi mở rộng trong tháng 12.

Cú hích từ Sunrise on the Reaping đang tạo đà tâm lý tích cực cho các rạp chiếu trước thềm kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sôi động với loạt tân binh sắp ra mắt như phim hài Focker in Law, hoạt hình Hexed của Disney hay The Mis-Adventures of Cliff Booth chiếu định dạng IMAX.

"Cuối tuần trước, Lễ Tạ ơn đã mở ra 10 ngày kinh doanh đầy hứa hẹn. Thói quen ra rạp của khán giả đang thực sự trở lại đúng quỹ đạo", David A. Gross nhận định.