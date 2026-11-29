Bắt đầu từ câu hỏi về chiếc túi nilon bọc hoa

Tại vòng chung kết Đấu trường Khởi nghiệp 2026 dành cho học sinh phổ thông diễn ra ngày 29-11 tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), dự án Ecomet của đội Chito đã thuyết phục Hội đồng giám khảo để giành ngôi vị Quán quân. Đội thi gồm ba thành viên đến từ Trường Trung học phổ thông Quảng Trị: Phan Bảo Ngọc, Lê Ngọc Thảo và Võ Lê Minh Đức.

3 thành viên đội Chito trình bày dự án tại vòng chung kết Đấu trường Khởi nghiệp 2026. Ảnh: TT

Điều thú vị là ý tưởng của Ecomet bắt nguồn từ một quan sát rất gần gũi trong cuộc sống. Phan Bảo Ngọc, thành viên đưa ra ý tưởng đầu tiên kể rằng trong một lần mẹ mua hoa, Ngọc cầm chiếc túi nilon dùng để bọc hoa và tự đặt câu hỏi: Sau khi sử dụng, lớp nilon này sẽ đi đâu, được xử lý như thế nào, khi phần lớn đều bị vứt bỏ và khó tái chế?

Câu hỏi đơn giản ấy đã mở ra hướng suy nghĩ khác về việc bảo vệ hoa trong quá trình sinh trưởng, thu hoạch và vận chuyển. Trên thực tế, người trồng hoa không chỉ phải đối mặt với nguy cơ nấm bệnh làm giảm chất lượng sản phẩm mà còn cần sử dụng vật liệu bọc hoa để bảo vệ thành phẩm. Trong đó, nhiều loại vật liệu nhựa khó phân hủy, tạo thêm gánh nặng cho môi trường sau mỗi vụ thu hoạch.

Từ trăn trở đó, Ngọc cùng hai người bạn phát triển Ecomet - lưới bọc hoa sinh học có khả năng kháng nấm và tự phân hủy trong môi trường đất. Thay vì sử dụng vật liệu nhựa thông thường, nhóm lựa chọn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, bã nấm linh chi, kết hợp với tinh bột sắn và mủ cao su để nghiên cứu tạo ra vật liệu composite sinh học.

Đội Chito thuyết trình dự án với Hội đồng giám khảo. Ảnh: TT

Theo phần thuyết trình của đội Chito, sản phẩm được thiết kế theo cấu trúc hai lớp vỏ - lõi. Trong đó, lớp lõi sử dụng cao su để giữ hoạt chất chitosan, có tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn và hạn chế bị rửa trôi khi gặp mưa. Lớp vỏ được nghiên cứu nhằm tăng khả năng chống chịu nước, giúp sản phẩm thích ứng với điều kiện sử dụng ngoài trời.

Điểm đáng chú ý của Ecomet là hướng tới giải quyết đồng thời hai vấn đề: Bảo vệ hoa trước tác động của nấm bệnh và giảm lượng rác thải nhựa phát sinh từ hoạt động sản xuất. Theo nhóm nghiên cứu, sản phẩm có khả năng tự phân hủy trong khoảng 3-6 tháng sau khi thải ra môi trường dưới tác động của các điều kiện tự nhiên.

Để chứng minh tính khả thi, các thành viên đã tiến hành thử nghiệm mẫu tại một phòng thí nghiệm ở miền Nam. Kết quả bước đầu được nhóm báo cáo cho thấy mẫu vật liệu có vòng kháng nấm từ 0,2 đến 3,5mm, trong khi lưới polyethylene (PE) thông thường không thể hiện đặc tính này. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một dự án do học sinh phổ thông thực hiện. Tuy nhiên, sản phẩm vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và cần tiếp tục được kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng trước khi có thể ứng dụng rộng rãi.

Không dừng lại ở ý tưởng bảo vệ môi trường, nhóm Chito còn xây dựng phương án kinh doanh cho sản phẩm. Theo tính toán của các thành viên, thị trường hoa tươi Việt Nam có quy mô khoảng 45.000 tỷ đồng, trong đó phân khúc hoa tươi xuất khẩu cao cấp là thị trường mục tiêu ban đầu, với quy mô ước tính 1.900 tỷ đồng.

Về hiệu quả kinh tế, theo phương án do đội Chito xây dựng, giá mỗi tấm lưới Ecomet cao hơn lưới PE khoảng 900 đồng, nhưng có thể giúp giảm tỷ lệ hoa thối nhũn, hư hại do va đập từ 40% xuống còn 10%, đồng thời tăng giá trị mỗi bông hoa từ 3.000 đến 5.000 đồng. Đây là những chỉ tiêu nhóm kỳ vọng đạt được và cần tiếp tục kiểm chứng thông qua các mô hình thử nghiệm thực tế.

Khát vọng đưa sản phẩm ra thị trường

Các thành viên Hội đồng giám khảo đều bị thuyết phục bởi ý tưởng và phần thuyết trình của đội Chito. Cô Hoàng Thị Thu Phương, giảng viên Khoa Kinh doanh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam bày tỏ ấn tượng với tính nhất quán và cách nhóm xây dựng ý tưởng. Trong khi đó, ông Chử Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh số và Phát triển đối tác, VPBankSME đánh giá cao hướng tiếp cận tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đồng thời ghi nhận tiềm năng kinh tế và khả năng thương mại hóa của sản phẩm.

Đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cổ vũ các đội thi. Ảnh: TT

Theo ông Chử Minh Tuấn, một dự án khởi nghiệp có giá trị không chỉ dừng ở việc đưa ra ý tưởng mới mà cần hướng đến sản phẩm có khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị gia tăng và có sức cạnh tranh trên thị trường. Ông cũng khuyến khích học sinh nuôi dưỡng tinh thần doanh nhân, chủ động ứng dụng công nghệ, hướng tới những sản phẩm có giá trị thương mại và khả năng tham gia thị trường quốc tế.

Với đội Chito, giải Quán quân là sự ghi nhận quý báu sau nhiều tháng theo đuổi ý tưởng. Phan Bảo Ngọc cho biết, nhóm bắt đầu nghiên cứu, hoàn thiện dự án từ tháng 8-2026. Quá trình tham gia cuộc thi cũng giúp các thành viên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với chuyên gia, cố vấn và học sinh đến từ nhiều địa phương, qua đó tiếp nhận thêm những góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện sản phẩm.

Điều nhóm mong muốn sau cuộc thi không chỉ là niềm vui chiến thắng. Các thành viên đặt mục tiêu tiếp tục kiểm định chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp để Ecomet không dừng lại trên bản thuyết trình hay những trang giấy mà có thể được ứng dụng thực tế, mang lại lợi ích cho người trồng hoa và môi trường.

Hội đồng giám khảo trao giải Quán quân cho đội Chito. Ảnh: TT

Với chủ đề “Saving for the Future - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, Đấu trường Khởi nghiệp 2026 - sân chơi thử thách tư duy kinh doanh đã mở ra không gian để học sinh thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua những ý tưởng cụ thể. Cùng với đội Chito, 6 đội thi khác góp mặt tại vòng chung kết cũng mang đến nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề trong đời sống, môi trường và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, giải Á quân thuộc về đội Zenith với dự án “Smart Box” – cổng gửi xe thông minh, hướng tới giải pháp kiểm soát việc lấy và trả xe an toàn; giải Quý quân thuộc về đội Wharton với dự án “Unicycle” – biến đồng phục cũ thành hoa vải lưu giữ kỷ niệm, kết hợp tái sử dụng vật liệu với sáng tạo sản phẩm.