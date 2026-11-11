Đấu tranh, xử lý hành vi mua bán trái phép ô tô, xe máy qua biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Sơn chuẩn bị tuần tra biên giới.

Nhận diện thủ đoạn, quyết liệt đấu tranh

Sơn La có đường biên giới dài hơn 274 km, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng của nước CHDCND Lào. Những năm gần đây, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa, đi lại của nhân dân hai bên biên giới ngày càng phát triển, nhất là tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và cửa khẩu Chiềng Khương. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi trong phát triển kinh tế, thương mại, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép phương tiện giao thông qua biên giới cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các đối tượng thu gom ô tô, xe máy đã qua sử dụng từ nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có xe đang thế chấp, cầm cố, không rõ nguồn gốc hoặc nghi là tài sản do phạm tội mà có, rồi vận chuyển đến Mộc Châu, Chiềng Khương và các khu vực giáp biên để đưa sang Lào tiêu thụ. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ, có sự móc nối giữa các đối tượng trong nội địa và khu vực biên giới, phân công người thu gom, tập kết, vận chuyển và tiêu thụ. Với phương thức là thuê người thông thuộc địa hình đưa xe qua đường mòn, lối mở vào ban đêm hoặc khi thời tiết bất lợi; bố trí người cảnh giới, theo dõi lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện, một số đối tượng còn điều khiển phương tiện bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước thực trạng trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh, ngăn chặn hoạt động thu gom, vận chuyển ô tô, xe máy không rõ nguồn gốc qua biên giới. Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ, liên quan 19 đối tượng, thu giữ 78 xe máy; xử phạt hành chính 11 vụ, 15 đối tượng, nộp ngân sách 66,96 triệu đồng, tịch thu 17 xe máy; xác minh, trao trả 39 xe máy bị trộm cắp cho chủ sở hữu hợp pháp.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng đã phối hợp bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng cùng 7 xe máy cho Công an huyện Sông Mã (cũ) điều tra, xử lý theo thẩm quyền; phối hợp với lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ 2 vụ liên quan 12 xe máy không rõ nguồn gốc; bàn giao 1 vụ với 2 xe máy là vật chứng của vụ án do Công an tỉnh đang thụ lý. Đối với ô tô, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 2 đối tượng, tạm giữ 2 ô tô. Các phương tiện đang được tạm giữ, bảo quản để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.

Đại tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ô tô, xe máy qua biên giới diễn biến phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương và các đối tượng ở hai bên biên giới. Đơn vị chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh nguồn gốc phương tiện, làm rõ vai trò của từng đối tượng. Đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép phương tiện qua biên giới, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Tại Chiềng Khương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tăng cường kiểm soát, phối hợp phát hiện, xử lý phương tiện không rõ nguồn gốc. Ngày 28/10/2025, đơn vị bàn giao 2 xe máy liên quan đến vụ án tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. Trước đó, ngày 7/4/2024, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ, khởi tố một đối tượng trú tại xã Chiềng Khương về cùng hành vi. Các vụ việc cho thấy hoạt động tiêu thụ phương tiện bất hợp pháp có sự liên kết giữa khu vực biên giới và các địa phương trong nội địa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập tuần tra, kiểm soát đường biên.

Thượng tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, thông tin: Địa bàn biên giới nhiều rừng núi, đường mòn, lối mở, gây khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, địa hình hiểm trở, bố trí người cảnh giới để vận chuyển phương tiện trái phép. Đơn vị tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, phối hợp với Công an và chính quyền địa phương phát hiện hoạt động thu gom, tập kết phương tiện bất thường; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia vận chuyển thuê, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Tuy đạt kết quả tích cực, công tác đấu tranh, xử lý vi phạm vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là xác minh nguồn gốc, chủ sở hữu và tình trạng pháp lý của phương tiện. Nhiều xe đã qua chuyển nhượng nhưng chưa sang tên, đang thế chấp, cầm cố hoặc liên quan đến các vụ án. Một số phương tiện tập kết gần biên giới, có dấu hiệu chuẩn bị vận chuyển trái phép nhưng chưa đủ căn cứ xử lý. Vì vậy, các lực lượng chức năng phải xác minh kỹ, thu thập đầy đủ chứng cứ, xác định rõ hành vi vi phạm để xử lý đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu.

Phối hợp ngăn chặn vi phạm từ gốc

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ô tô, xe máy qua biên giới liên quan đến nhiều địa bàn, từ nơi thu gom phương tiện trong nội địa đến khu vực tập kết, vận chuyển và tiêu thụ bên kia biên giới. Vì vậy, bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng chú trọng phối hợp với Công an, Hải quan và chính quyền địa phương trao đổi thông tin, xác minh nguồn gốc phương tiện, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương trao trả xe máy cho người bị mất.

Ngày 24/9/2022, anh Phạm Văn Thế, trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (theo địa giới hành chính cũ), bị mất xe máy biển kiểm soát 18K1-313.71 tại Hà Nội. Sau đó, chiếc xe được phát hiện tại khu vực biên giới Chiềng Khương, có dấu hiệu chuẩn bị đưa sang Lào tiêu thụ. Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Biên phòng và Công an, anh Thế đã tìm lại được tài sản. Anh Thế chia sẻ: Khi biết xe bị đưa lên biên giới, tôi rất lo lắng. Cuối tháng 12/2022, nhờ các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và Công an tận tình giúp đỡ tìm lại xe, tôi rất vui mừng và biết ơn.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Biên phòng tỉnh chú trọng công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về xuất, nhập cảnh và quy chế khu vực biên giới đất liền. Đồng thời, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn thuê vận chuyển ô tô, xe máy không rõ nguồn gốc qua đường mòn, lối mở; không tham gia mua bán, cất giấu, vận chuyển phương tiện trái phép, chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm. Qua đó, phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, khẳng định: Cùng với phát huy vai trò của nhân dân, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng phía nước bạn Lào trong trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý vi phạm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán, vận chuyển và tiêu thụ phương tiện. Đối với các phương tiện nghi có nguồn gốc bất hợp pháp, tập trung xác minh chủ sở hữu, xử lý đúng quy định. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp từ nội địa đến biên giới, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ô tô, xe máy.

Việc tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng Việt Nam và Lào, kết hợp với sự đồng thuận, tham gia của nhân dân sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép phương tiện; bảo vệ tài sản hợp pháp của người dân, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.