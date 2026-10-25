Đấu tranh thành công Chuyên án LS526.2, bắt giữ 2 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Huấn. Ảnh: Vi Toàn

Cụ thể, lúc 19 giờ 10 phút ngày 23/10, tại khu vực thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nông Văn Khôi (sinh năm 1991) và Hoàng Văn Huấn (sinh năm 1991), cùng trú tại thôn Nà Tồng, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng điều khiển 2 xe máy, mỗi xe chở một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, di chuyển lên khu vực biên giới, hướng về mốc 1083.

Tại đồn Biên phòng, Khôi và Huấn khai nhận được một người tên Tú, trú cùng địa phương thuê chở 2 người Trung Quốc từ thôn Nà Tồng đến khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, với tiền công 4 triệu đồng/1 người.

Hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Vi Toàn

Hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc khai nhận không có giấy tờ xuất cảnh theo quy định và được các đối tượng trên đưa dẫn qua biên giới.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.