Đấu tranh thành công Chuyên án LS 526, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển pháo nổ

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Lưu Văn Thọ. Ảnh: Vi Toàn

Hồi 4 giờ 10 phút ngày 26/10, tại khu vực thôn Bản Héc, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng (cùng trú tại xã Cao Lộc) đang vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe ô tô tải biển kiểm soát 12A-336.52.

Các đối tượng gồm: Lưu Văn Thọ (sinh năm 1993), Lý Thành Xuân (sinh năm 1988) và Dương Văn Thi (sinh năm 1999). Tang vật thu giữ gồm 240 khối hình hộp nghi là pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất, có tổng trọng lượng 349,6 kg.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Lòa kiểm đếm tang vật. Ảnh: Vi Toàn

Theo lời khai ban đầu, Lưu Văn Thọ là người chủ động liên hệ, thuê Lý Thành Xuân (chủ phương tiện) vận chuyển số hàng từ khu vực Khuổi Thâm về hướng thôn Bản Lòa, xã Cao Lộc. Sau đó, Xuân gọi Dương Văn Thi đến điều khiển ô tô chở hàng. Khi các đối tượng đang chuẩn bị di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.