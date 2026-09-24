Đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật trên địa bàn Bắc Ninh

Trong số này, nhiều vụ việc có tính chất manh động, các đối tượng sử dụng dao, kiếm, đinh ba tự chế, bình xịt hơi cay để đe dọa, tấn công người đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/9, Công an xã Nghĩa Phương, TP Bắc Ninh cho biết đã bắt đối tượng cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng gây án là Lưu Thế Trưởng, SN 2004, trú tại thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, TP Bắc Ninh có hành vi cướp giật chiếc túi để trong giỏ xe của ông Nguyễn Văn Q, khi ông Q đang lưu thông trên đường thuộc xã Nghĩa Phương, bên trong túi có một điện thoại di động. Điều đáng nói là sau khi cướp giật điện thoại, đối tượng thấy ông Q vẫn còn ví nên đã quay lại. Tại khu vực gần cổng đền Quan (cách hiện trường khoảng 1km), Trưởng vờ trả lại chiếc túi, rồi bất ngờ giật nốt chiếc ví da của ông Q, bên trong có 570.000 đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trưởng khai đã tiêu xài cá nhân.

Trước đó, tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (xã Đại Đồng), Hoàng Ngọc Sơn (SN 2002, quê tỉnh Cao Bằng, đối tượng đã có 1 tiền án) đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh V.V.T để cướp 3 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max trị giá khoảng 54 triệu đồng.

CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Bắc Ninh tuần tra đêm, chống trộm, cướp, gây rối TTCC.

Tại khu vực ngã tư Đình Trám (phường Nếnh) cũng xảy ra vụ cướp do nhóm 5 thanh, thiếu niên (trong đó có đối tượng mới 15 tuổi) thực hiện. Các đối tượng đã dùng đinh ba, kiếm tự chế rồi truy đuổi 3 thanh niên đi đường. Khi các nạn nhân ngã xe, các đối tượng dùng kiếm chém bị thương nạn nhân, cướp chiếc xe mô tô mang đi bán với giá 3 triệu đồng để lấy tiền tiêu. Cũng với kịch bản tụ tập đêm khuya, khoảng 22h 50 ngày 7/8, tại Khu đô thị Sing Garden (Khu công nghiệp VSIP, phường Từ Sơn), nhóm của Nguyễn Khôi Ng (sinh năm 2009, quê tỉnh Nghệ An) cùng 4 đối tượng khác chở nhau trên xe máy, mang theo đinh ba đuổi đánh, chọc vào đuôi xe của hai thanh niên đi đường làm xe ngã đổ. Khi nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng đã mang chiếc xe trị giá khoảng 21 triệu đồng về nhà cất giấu.

Công an xã Nghĩa Phương bắt đối tượng Lưu Thế Trưởng vì có hành vi 2 lần cướp giật.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong số 161 bị can tham gia các vụ cướp tài sản 9 tháng qua có 117 đối tượng dưới 18 tuổi; ở tội cướp giật tài sản có 10/19 bị can dưới 18 tuổi. Liên quan các vụ cướp có một số đối tượng ở độ tuổi từ 12 đến 14.

Điều đáng nói là, trong các vụ cướp, cướp giật do thanh, thiếu niên thực hiện đều khởi nguồn từ những nhóm bạn quen biết, bỏ học, thường xuyên tụ tập lêu lổng. Ban đầu chỉ là đi chơi đêm nhưng khi một đối tượng nảy sinh ý định cướp, những em còn lại do tâm lý hiếu thắng, muốn thể hiện hoặc sợ bị “cho ra khỏi nhóm” nên nhanh chóng hưởng ứng, trở thành đồng phạm. Nhiều em trong số này có nhận thức pháp luật hạn chế, các em nghĩ đơn giản rằng mình không trực tiếp cầm dao chém, không trực tiếp tháo dây chuyền hay chỉ đứng ngoài cảnh giới, điều khiển xe là không phạm tội. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Hình sự, mọi hành vi phân công, giúp sức, thu gom tài sản hay tham gia truy đuổi đều bị xử lý nghiêm với vai trò đồng phạm tội cướp, cướp giật tài sản.

5 đối tượng gây ra vụ cướp trên địa bàn Bắc Ninh.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Bắc Ninh cho biết: “Thời gian tới, cùng với việc tập trung điều tra, khám phá án, xử lý nghiêm các đối tượng, nhất là những kẻ khởi xướng, cầm đầu, đơn vị tiếp tục tham mưu Công an thành phố duy trì các tổ công tác 141, tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu vực vắng người qua lại; yêu cầu Công an phường, xã đẩy mạnh "nắm người, nắm nhóm", quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật”.

Tại các xã, phường, lực lượng Công an cũng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Như ở phường Hiệp Hoà, Công an phường đã hướng dẫn các cửa hàng vàng, bạc, đá quý, cơ sở tín dụng một số kiến thức như: Nhận diện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện, trọng tâm là lắp đặt hệ thống camera an ninh, chuông báo động, két sắt đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; bố trí nhân viên trực quầy hợp lý, không để tài sản có giá trị lớn ở nơi dễ quan sát; yêu cầu tất cả khách hàng vào làm việc phải bỏ mũ, khẩu trang, kính mát để camera an ninh tại cửa hàng nhận diện; kỹ năng xử lý, ứng phó khi xảy ra tình huống phạm tội.

Công an phường Kinh Bắc, phường Chũ… đã chủ động nắm tình hình địa bàn, đánh giá các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT, đồng thời quán triệt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; bố trí tuần tra xuyên suốt, khép kín địa bàn, tăng cường tuần tra, chốt tại các tuyến đường, ngã tư, giao lộ trọng điểm; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc, nhất là tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố, không để phát sinh điểm nóng về ANTT.

Thượng tá Tạ Ngọc Dũng nhấn mạnh, quá trình điều tra nhiều vụ án cho thấy, không ít đối tượng liên quan các vụ án do gia đình buông lỏng quản lý, cho con đi chơi qua đêm, sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi; có em đã bỏ học nhưng không được quan tâm giáo dục kịp thời. Vì thế, gia đình phải quan tâm giám sát giờ giấc, các mối quan hệ và việc sử dụng xe máy của con em; khi phát hiện biểu hiện tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí hoặc có tài sản bất minh cần kịp thời nhắc nhở, phối hợp với Công an cơ sở để giáo dục, ngăn ngừa.