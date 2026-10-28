Đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển

Đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: Thùy Trang

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển trong cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Nổi lên là các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, thuốc lá, thực phẩm chức năng và nhiều mặt hàng khác qua biên giới. Hoạt động vi phạm tập trung tại một số địa phương, như: Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh... đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại Quảng Trị, trong 10 tháng năm 2026, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên 2 tuyến biên giới diễn biến phức tạp, chủ yếu là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là gia súc, đường kính Thái Lan, pháo nổ và hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các đường dây, đối tượng vi phạm. Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh chủ trì bắt giữ, xử lý 548 vụ với 585 đối tượng.

Trong đó, đấu tranh 47 vụ án hình sự với 60 đối tượng, xác lập 14 chuyên án; thu giữ 18.785 viên và 28,8g ma túy tổng hợp, 728,8kg pháo nổ, 214kg thuốc nổ cùng nhiều vật liệu nổ tự chế. Đối với các vụ việc vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã xử lý 501 vụ với 525 đối tượng; thu giữ 69.250kg đường kính, 3.950 bao thuốc lá.

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Thùy Trang

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 3 tỉ đồng, trị giá tang vật bị tịch thu khoảng 1,5 tỉ đồng. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 18 vụ với 26 đối tượng, thu giữ 12.737 viên ma túy tổng hợp, 30.028kg pháo nổ, 10.000kg đường kính cùng nhiều tang vật khác.

Đáng chú ý, BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đấu tranh thành công Chuyên án QT926, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ khoảng 30 tấn pháo hoa nổ các loại. Từ việc trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ, trong tháng 10/2026, Đại đội Biên phòng 320 của Lào tiếp tục phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 7 đối tượng, thu giữ khoảng 1,1 tấn pháo hoa nổ đang tập kết chờ vận chuyển vào Việt Nam.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện các tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, vùng biển.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đẩy mạnh phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các lực lượng chức năng trong nước và lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.