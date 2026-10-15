Đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Đồn Biên phòng Quang Chiểu phối hợp với các lực lượng bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 45,261km đường biên giới với 22 mốc quốc giới, trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, tiếp giáp với 9 bản ngoại biên thuộc 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Với địa hình rừng núi hiểm trở và nhiều đường mòn qua lại, nơi đây luôn là “điểm nóng” mà các đối tượng buôn lậu ma túy lợi dụng hoạt động. Để phòng, chống tội phạm ma túy hiệu quả, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã bám sát kế hoạch phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch chuyên ngành của riêng đơn vị.

Trung tá Ngô Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Trong quá trình triển khai kế hoạch, đơn vị đã phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, công an các xã Quang Chiểu và Mường Chanh đấu tranh với tội phạm ma túy. Kết quả, từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã phối hợp bắt giữ, khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.571 viên ma túy tổng hợp”.

Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới và 92 cột mốc quốc giới tại 88 vị trí, tiếp giáp với các huyện Sốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, xuất nhập cảnh trái phép. Từ thực tế trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy và tội phạm cùng các đơn vị tuyến núi tập trung nắm tình hình ở nội, ngoại biên, đặc biệt ở các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, hoạt động liên quan đến tội phạm buôn bán người, buôn lậu và gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với nắm tình hình, BĐBP chú trọng xây dựng và phát huy mạng lưới quần chúng tham gia bảo vệ an ninh biên giới. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tích cực cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, duy trì thực hiện nghiêm túc Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào, Nghị định 34, 112 của Chính phủ về quy chế biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra, kiểm soát phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới 2 nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án về tội phạm ma túy và thuốc nổ; chủ trì, phát hiện, xử lý 189 vụ, với 208 đối tượng. Trong đó, phát hiện, bắt giữ 17 vụ tội phạm ma túy, với 22 đối tượng, thu giữ 2,965 gam heroin, 1,656 gam ma túy đá, 1.296 viên ma túy tổng hợp; vũ khí, vật liệu nổ 2 vụ, với 2 đối tượng; buôn lậu, gian lận thương mại 3 vụ/3 đối tượng; xuất nhập cảnh trái phép 6 vụ/18 đối tượng. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Hải quan Khu vực X thực hiện Chuyên án (226-Q), bắt giữ 13 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 50kg ma túy tổng hợp, 27 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật khác; phối hợp với công an các xã, phường bắt giữ 23 vụ, với 23 đối tượng, thu giữ 605 viên ma túy tổng hợp, 7 gói heroin.

Những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.