ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ NỀN Y TẾ TOÀN DÂN (kỳ 3 - tiếp theo và hết): Hiện thực hóa lộ trình tự chủ, định vị 'nghề đặc biệt', bảo vệ giá trị y đức

Khép lại những phân tích về bản chất tài chính vĩ mô và bức tranh chân thực của lộ trình cải cách tiền lương, chúng ta bước vào điểm kết thúc, đồng thời cũng là mũi dùi độc ác nhất của chiến dịch bôi nhọ, các đối tượng mưu toan vẽ ra một viễn cảnh tăm tối về sự "đứt gãy thế hệ" trong ngành y.

Trên không gian mạng, những kẻ chống phá liên tục tung hỏa mù, gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách mô tả hình ảnh sinh viên y khoa như những nạn nhân bị bóc lột tận cùng, nào là còng lưng cõng nợ học phí tiền tỷ đến thực hành lâm sàng ròng rã không lương đến mức kiệt quệ. Thâm độc hơn, chúng không ngần ngại nhạo báng khái niệm "Y đức" thiêng liêng, coi đó chỉ là một "liều thuốc tê", một tấm bình phong mà hệ thống chính trị dựng lên nhằm ru ngủ và hợp thức hóa sự bóc lột sức lao động. Đây không chỉ là sự xúc phạm nặng nề đối với danh dự của những trí thức đang ngày đêm cống hiến, mà thực chất là một đòn tấn công tư tưởng hiểm độc nhằm phá hoại nguồn nhân lực kế cận, làm nhụt ý chí của những thế hệ trẻ đang khát khao khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Tuy nhiên, mọi màn kịch thao túng tâm lý đều sẽ vỡ vụn trước ánh sáng của sự thật. Bài viết này sẽ chứng minh một cách đanh thép rằng hoàn toàn không có bất kỳ sự đứt gãy hay sụp đổ thế hệ nào đang diễn ra trong ngành y tế nước nhà! Ngược lại, bằng những nền tảng pháp lý vững chắc và các quyết sách mang tính bước ngoặt của kỷ nguyên mới, Đảng và Nhà nước đang ra sức thiết lập một bệ phóng vĩ đại để nâng tầm thế hệ y khoa kế cận. Thực tiễn sẽ khẳng định sự trường tồn của y đức và những quyền lợi vô giá mà người thầy thuốc được thụ hưởng trong một nền y tế vì nhân dân phục vụ.

Để minh họa cho luận điểm "đứt gãy thế hệ", bài viết sai trái đã vẽ ra hình ảnh bi đát về những sinh viên Y6 "còng cả lưng" cõng nợ học phí hàng tỷ đồng và kiệt quệ với 18 tháng thực hành lâm sàng không lương. Một lần nữa, kẻ thù lại dùng bóng ma của những khó khăn trong quá khứ để hù dọa và phủ nhận hiện tại đổi mới.

Thực tế, những điểm nghẽn mang tính lịch sử về công tác đào tạo, thực hành đã và đang được Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ một cách triệt để thông qua các dự án luật mang tính cách mạng. Điển hình nhất là sự ra đời của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Thay vì phải chật vật với 18 tháng thực hành ròng rã như trước đây, thời gian thực hành bắt buộc để được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh bác sĩ nay đã được rút ngắn chỉ còn 12 tháng. Việc cắt giảm đi 1/3 thời gian thực hành không chỉ là một quyết sách giúp giảm tải gánh nặng tài chính, áp lực thời gian khổng lồ cho các bác sĩ trẻ và gia đình, mà còn tạo bệ phóng giúp hệ thống y tế nhanh chóng được bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, bài toán "cõng nợ học phí" đã bị giải quyết tận gốc rễ bởi những chính sách ưu việt nhất. Theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bắt đầu từ năm học 2025-2026, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học theo học các ngành y tế đặc thù (như tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu...) tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng trọn chính sách miễn 100% học phí. Thậm chí, quy trình thụ hưởng cũng được tinh gọn tối đa, người học không cần phải làm đơn xin miễn, giảm, đảm bảo quyền lợi đến tay trực tiếp, nhanh chóng và công bằng.

Hơn thế nữa, định hướng chiến lược từ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt mục tiêu tập trung đầu tư phát triển một số cơ sở đào tạo lĩnh vực sức khỏe chất lượng cao ngang tầm khu vực. Đồng thời, chính sách hỗ trợ học phí, học bổng cho sinh viên y khoa sẽ tiếp tục được mở rộng, đặc biệt ưu tiên những người cam kết phục vụ tại y tế tuyến cơ sở, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Nhà nước đã và đang bao cấp, cởi trói mọi rào cản tài chính để nuôi dưỡng nhân tài y khoa, đó là sự thật lịch sử rành rành không thể bị bóp méo.

Cuối cùng, hãy để thực tiễn trả lời cho câu hỏi về sự "tàn nhẫn". Nếu hệ thống này thực sự chỉ biết vắt kiệt và bóc lột, tại sao ngành y và nghề bác sĩ vẫn luôn là niềm khát khao, là sự lựa chọn hàng đầu của những tinh hoa trí tuệ bậc nhất quốc gia? Qua bao thập kỷ, điểm chuẩn đầu vào tại các trường đại học y dược luôn ngất ngưởng ở vị trí top đầu của hệ thống giáo dục. Sẽ không có một cỗ máy "bóc lột tàn nhẫn" nào lại có khả năng quy tụ, thắp sáng ước mơ và liên tục giữ chân được đội ngũ trí thức trẻ xuất chúng của dân tộc năm này qua năm khác như vậy!

Căn nguyên sâu xa của bài toán thu nhập tại các bệnh viện công lập không phải do Nhà nước "quỵt tiền", mà nằm ở độ trễ trong lộ trình tự chủ tài chính. Lợi dụng điểm này, bài viết thù địch đã suy diễn một cách ác ý rằng các bệnh viện công lập đang lạm dụng xét nghiệm bừa bãi, "bao lưới" chẩn đoán nhằm mục đích bù đắp thâm hụt tài chính, biến bệnh nhân thành nạn nhân của sự trục lợi.

Tuy nhiên, những nút thắt lịch sử ấy đã được tháo gỡ triệt để. Về mặt thể chế, sự ra đời của Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã mở ra một kỷ nguyên mới về tự chủ tài chính. Dưới hành lang pháp lý này, Bộ Y tế đang hoàn thiện danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật cho hơn 10.000 kỹ thuật dịch vụ y tế. Đây là nền tảng cốt lõi để giá dịch vụ y tế được "tính đúng, tính đủ", kết cấu toàn diện chi phí quản lý, khấu hao tài sản và quỹ tiền lương vào giá thành do Quỹ BHYT chi trả. Khi cơ chế này vận hành, các bệnh viện công lập sẽ làm chủ được nguồn thu hợp pháp và dồi dào, từ đó có đầy đủ năng lực tài chính để chi trả lương, thưởng ở mức cao, tương xứng với chất xám của y bác sĩ. Áp lực thâm hụt tài chính bị xóa bỏ cũng đồng nghĩa với việc động cơ lạm dụng dịch vụ y tế hoàn toàn bị triệt tiêu.

Song song với việc "cởi trói" cơ chế tài chính, ngành y tế đang tạo ra bước ngoặt lịch sử bằng công cuộc chuyển đổi số toàn diện, biến công nghệ thành "khắc tinh" của mọi hành vi lãng phí và lạm dụng. Cụ thể hóa Quyết định số 3516/QĐ-BYT về Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2025 - 2030, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đã tích hợp thành công hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, cùng hơn 1.200 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử.

Đặc biệt, đòn giáng mạnh mẽ nhất vào luận điệu "xét nghiệm tràn lan trục lợi" chính là việc thực hiện thành công lộ trình liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc vào năm 2025. Cùng với đó, hệ thống công nghệ thông tin giám định BHYT điện tử liên thông 24/7 có khả năng tự động rà soát, cảnh báo và ngăn chặn ngay lập tức các chỉ định cận lâm sàng bất hợp lý hoặc trùng lặp. Sự kết hợp giữa cơ chế "tính đúng, tính đủ" và sức mạnh của y tế số đã tạo nên một hệ thống minh bạch tuyệt đối, tiết kiệm tối đa chi phí cho nhân dân, đập tan hoàn toàn luận điệu vu khống về một hệ thống y tế chỉ biết "chặt chém" và trục lợi.

Sự tôn vinh dành cho trí thức y khoa không dừng lại ở việc tháo gỡ cơ chế tài chính, mà đã trở thành định hướng chính trị tối cao của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Ngày 09/9/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết này là một bản tuyên ngôn mạnh mẽ, tái khẳng định nguyên lý "Nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt".

Đỉnh cao của sự đãi ngộ ấy được thể chế hóa bằng hành động cụ thể với quy định bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương ngay từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp khi mới tuyển dụng. Sự bứt phá về xuất phát điểm tiền lương này là một sự tri ân thiết thực, chứng minh rằng Nhà nước luôn thấu hiểu quá trình học tập gian khổ kéo dài của sinh viên y khoa và sẵn sàng bù đắp xứng đáng.

Điểm kết thúc và cũng là mũi dùi thâm độc nhất của chiến dịch xuyên tạc là việc nhạo báng "Y đức". Bọn chúng cho rằng hệ thống chính trị lấy những mỹ từ như "từ mẫu", "hy sinh" ra làm "liều thuốc tê", làm bình phong để hợp thức hóa sự bóc lột sức lao động. Sự xuyên tạc này nhằm mục đích đê hèn là bứt phá mối liên kết đạo đức thiêng liêng giữa người thầy thuốc và nhân dân, gieo rắc tư tưởng thực dụng, biến quan hệ chữa bệnh cao quý thành quan hệ mua bán hàng hóa thuần túy.

Cần phải khẳng định, Y đức không phải là một công cụ cai trị do bất kỳ thể chế chính trị nào đẻ ra để "bóc lột" con người. Nó là giá trị phổ quát, thiêng liêng của nền y học nhân loại từ thời Hippocrates, và được Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh rực rỡ qua lời dạy "Lương y phải như từ mẫu". Trong quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, việc đề cao Y đức không bao giờ đồng nghĩa với việc đòi hỏi sự hy sinh vật chất vô điều kiện hay tước đoạt quyền lợi, bóc lột sự an toàn của nhân viên y tế.

Hơn thế nữa, một hệ thống bóc lột sẽ không bao giờ ra sức thiết lập các hàng rào pháp lý để bảo vệ sự an nguy của người lao động. Pháp luật hiện hành, cụ thể là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, đã quy định rất rõ tại Điều 16 về nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề, nghiêm cấm mọi hành vi đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế.

Quyết liệt hơn, trước những vấn nạn bạo hành y tế gây nhức nhối dư luận, Bộ Y tế đang mạnh mẽ kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định: coi hành vi hành hung nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý hình sự với tính răn đe cao nhất.

Sự song hành giữa việc thắt chặt kỷ cương y đức, liên tục ban hành các quyết sách tăng lương, tháo gỡ cơ chế và quyết liệt bảo vệ an toàn cho người thầy thuốc đã chứng minh rõ sự minh bạch, nhân văn của chế độ. Y đức là ngọn hải đăng dẫn lối cho lương tâm người thầy thuốc đứng vững trước lằn ranh sinh tử của nhân dân, tuyệt đối không phải là liều thuốc tê hay tấm bình phong che đậy sự bóc lột nào cả. Một nền y tế vì nhân dân phục vụ luôn cần những người thầy thuốc có "cái đầu lạnh" của khoa học và "trái tim nóng" của y đức.

Trải qua ba kỳ phân tích dưới lăng kính thực chứng, khoa học và chính trị, chúng ta đã lột trần hoàn toàn lớp vỏ ngụy tạo của luận điệu "y tế giá rẻ do bóc lột". Bức tranh chân thực về nền Y tế nước nhà đã hiện lên rõ nét, không phải là một cỗ máy vắt kiệt sức lao động, mà là một “nền y tế toàn dân” hùng mạnh, được thiết kế để bảo vệ sinh mệnh của mọi người dân, đặc biệt là những người yếu thế.

Thông qua việc bóc tách sức mạnh của mạng lưới BHYT bao phủ 95,2% dân số, việc tăng lương cơ sở lên 2.530.000 đồng từ tháng 7/2026, tăng bậc lương ngay đầu vào, chính sách miễn 100% học phí cho sinh viên khối y tế đặc thù và đặc biệt là việc định vị lại vị thế tối cao của trí thức y khoa qua Nghị quyết 72-NQ/TW, chúng ta có thể dõng dạc tuyên bố: “Nền y tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ để trở nên nhân văn hơn, khoa học hơn”.

Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật chỉ là những tiếng nói lạc lõng, rẻ tiền và chắc chắn sẽ vỡ vụn trước thực tiễn sinh động của công cuộc đổi mới. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với sự quan tâm toàn diện của hệ thống chính trị, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam sẽ luôn vững vàng về chuyên môn, trong sáng về y đức, tự hào sát cánh cùng Đảng và Nhà nước trong sứ mệnh thiêng liêng cao cả, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.