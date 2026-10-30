Đấu tranh làm rõ nhóm thiếu niên trộm tài sản tại nhiều cơ sở kinh doanh

Nhóm “trộm nhí” bị bắt giữ cùng các tang vật liên quan đến vụ án.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, kết hợp theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng ghi nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về tình trạng trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh. Đáng chú ý, một số chủ quán cà-phê đã đăng tải hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, ghi lại cảnh những người mặc áo mưa, che kín mặt, đột nhập cơ sở để lấy trộm tài sản. Các bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Tình trạng trộm cắp tại các cơ sở kinh doanh đã gây bức xúc, lo lắng của các chủ cơ sở, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho người dân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh một thành phố an toàn, thân thiện.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương xác minh thông tin, rà soát các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm nhận diện, truy xét đối tượng gây án. Quá trình điều tra được tiến hành theo hướng thu thập, hệ thống hóa thông tin từ nhiều nguồn, đối chiếu hình ảnh camera, đặc điểm nhận dạng, phương thức và thủ đoạn hoạt động để xác định mối liên hệ giữa các vụ trộm cắp.

Với tinh thần không chủ quan, xem nhẹ những vụ việc có giá trị tài sản không lớn, lực lượng CSHS xác định việc nhanh chóng làm rõ đối tượng không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bị hại mà còn có ý nghĩa ngăn chặn tội phạm từ sớm, không để các đối tượng tiếp tục gây án, làm phức tạp tình hình ANTT.

Từ công tác rà soát, nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện một nhóm 5 thiếu niên có biểu hiện nghi vấn, gồm: T.D.K (2011), T.D.P.H (2012), Đ.T.L (2012), N. (2011, cùng trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) và V.L.N.D (2011, trú xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ). Đáng chú ý, nhóm này thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không có nơi ở cố định, có dấu hiệu lấy việc trộm cắp làm nguồn tiền phục vụ sinh hoạt.

Trước những dấu hiệu bất thường, các tổ công tác tiếp tục theo dõi, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của từng người, đồng thời xác định phạm vi hoạt động và các vụ việc có liên quan.

Đến đầu tháng 10-2026, trên địa bàn các phường An Hải, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) liên tiếp xảy ra những vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các cơ sở kinh doanh. Đặc điểm đáng chú ý là các đối tượng có sự che giấu diện mạo, lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tài sản để đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp rồi rời khỏi hiện trường.

Trước diễn biến đó, lực lượng CSHS tập trung rà soát các vụ việc, phân tích thông tin thu thập được, đối chiếu đặc điểm nhận dạng và phương thức, thủ đoạn hoạt động. Từ những tài liệu, chứng cứ bước đầu, cơ quan Công an xác định nhóm thiếu niên nêu trên có liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản, qua đó tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 20 ĐTDĐ các loại đã qua sử dụng; 5,3 triệu đồng, 20 USD và 42.920 Baht Thái Lan. Đây là những tài sản, tiền được thu giữ trong quá trình làm rõ vụ việc, phục vụ công tác xác minh, điều tra theo quy định.

Sau khi tiến hành các bước xác minh ban đầu, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật thu giữ cho Công an phường An Hải tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý theo quy định.