Đấu tranh làm rõ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trong căn biệt thự

Hiện trường nhóm đối tượng người nước ngoài hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo đó, từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp về những dấu hiệu nghi vấn tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị Regal Victoria, Phòng CSHS đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 28-10, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự nói trên, phát hiện 13 đối tượng người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, đang sử dụng máy tính cùng nhiều phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng kiểm tra căn biệt thự

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định, XIONG ZHOUHUA (1993, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động tại căn biệt thự. Đối tượng ADITYA ALDI PRATAMA (2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia. Đối tượng HUANG SHUO (1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm, phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ngày 27-8, XIONG ZHOUHUA từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Đến ngày 9-9, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động làm phương tiện hoạt động.

Thông qua các mối quan hệ, XIONG ZHOUHUA tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Đối tượng đồng thời thuê HUANG SHUO đảm nhiệm việc nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm nhằm bảo đảm sinh hoạt cho các thành viên. Tổng chi phí thuê nhân sự, mua sắm trang thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động được xác định khoảng 60.000 USD.

Để ràng buộc và thúc đẩy nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, XIONG ZHOUHUA đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD; đồng thời áp dụng mức phạt từ 400 đến 1.000 USD nếu không đạt doanh thu. Ngược lại, những nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được hưởng mức thưởng từ 5% đến 13% doanh thu. Như vậy, thu nhập của các thành viên gắn trực tiếp với hiệu quả lừa đảo và số tiền chiếm đoạt được.

Để triển khai hoạt động, XIONG ZHOUHUA tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản lừa đảo trên Telegram, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho các nhân viên. Từ ngày 1-10, nhóm được chia thành 5 tổ, mỗi tổ gồm 2 người, đặt dưới sự điều hành trực tiếp của ADITYA ALDI PRATAMA.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận, nhắn tin làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm và lòng tin với những người Indonesia. Thậm chí, một số đối tượng còn giả danh nữ giới nhằm tăng khả năng tiếp cận, khiến bị hại mất cảnh giác. Sau khi tạo được mối quan hệ, chúng từng bước dẫn dụ nạn nhân truy cập các website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Đáng chú ý, có thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày nhằm tìm kiếm những người có khả năng bị dẫn dụ chuyển tiền.

Để tạo lòng tin, ban đầu các đối tượng cho bị hại nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng sau những lần nạp tiền với số lượng nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, chúng liên tục đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền để chiếm đoạt tài sản.

Không dừng lại ở việc tiếp cận và dụ dỗ bị hại, nhóm này còn thiết lập quy trình tiếp nhận, luân chuyển tiền chiếm đoạt tương đối chặt chẽ. XIONG ZHOUHUA lập 2 nhóm Telegram riêng biệt: một nhóm cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ bị hại, nhóm còn lại thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin. ADITYA ALDI PRATAMA đóng vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho đối tượng cầm đầu.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ để các đối tượng chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT. Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT rồi chuyển về địa chỉ ví điện tử do XIONG ZHOUHUA cung cấp, với mức phí giao dịch 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.