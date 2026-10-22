Đấu tranh làm rõ các 'mắt xích' mua bán ma túy

Từ trái qua, các đối tượng: Huệ, Thương và Trinh.

Chủ động xác minh, làm rõ từng mắt xích

Thực hiện công tác quản lý địa bàn, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Hội An Đông luôn chú trọng phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng Công an các địa phương nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Từ nguồn thông tin trao đổi trong quá trình phối hợp, lực lượng Công an phường đã chủ động rà soát, xác minh, tập trung làm rõ những dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy giữa các đối tượng ở nhiều địa bàn.

Theo đó, ngày 15-10, Công an phường Hội An Đông mời Phạm Thương (1988, trú phường Hội An Đông) làm việc để làm rõ những thông tin liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua quá trình làm việc, Thương khai nhận đã 7 lần mua ma túy đá giúp một đối tượng tại phường Hội An Tây và một đối tượng tại phường Hội An; sau mỗi lần thực hiện đều được trả công.

Từ lời khai của Thương, cơ quan Công an xác định nguồn ma túy mà đối tượng này khai đã mua là Nguyễn Thị Huệ (1992, trú phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng). Đây là thông tin quan trọng, giúp định hướng các bước xác minh tiếp theo, mở rộng phạm vi làm rõ vụ việc, không dừng lại ở hành vi của người trực tiếp đi mua ma túy.

Trên cơ sở những thông tin thu thập được, Công an phường Hội An Đông tiếp tục xác minh, làm việc với Nguyễn Thị Huệ. Qua đấu tranh, Huệ khai nhận đã mua ma túy từ Phan Thị Huyền Trinh (1990, trú phường Điện Bàn Đông). Từ lời khai này, lực lượng Công an tiếp tục xác minh nguồn cung, làm rõ mối liên hệ giữa các đối tượng, từng bước dựng lại quá trình mua bán ma túy được khai nhận.

Làm việc với Phan Thị Huyền Trinh, đối tượng khai nhận đã bán ma túy cho Nguyễn Thị Huệ 2 lần. Tiến hành khám xét nhà ở của Trinh, Công an phường thu giữ 1 túi zip chứa chất nghi là ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh nước tiểu của Huệ và Trinh đều cho kết quả dương tính với ma túy MET, AMP.

Những thông tin, tài liệu thu thập trong quá trình làm việc, xác minh và khám xét đã giúp lực lượng Công an từng bước làm rõ các mối liên hệ giữa 3 đối tượng, xác định những tình tiết cần tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định pháp luật. Quá trình này thể hiện sự chủ động trong nắm tình hình, sự kiên trì trong đấu tranh, xác minh và tinh thần không để những dấu hiệu liên quan đến ma túy bị bỏ lọt, kéo dài.

Phát huy hiệu quả phối hợp, đấu tranh với tội phạm từ cơ sở

Thực tiễn vụ việc cho thấy, trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, việc quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình và trao đổi thông tin kịp thời giữa Công an các địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những thông tin ban đầu, nếu được rà soát, đối chiếu và xác minh đúng hướng, có thể trở thành cơ sở để phát hiện các mối liên hệ, làm rõ nguồn cung và phương thức hoạt động của các đối tượng có liên quan.

Trong vụ việc trên, từ công tác phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Hội An Đông đã chủ động triển khai các biện pháp xác minh, đấu tranh theo từng đầu mối. Việc làm rõ lời khai của Phạm Thương, tiếp tục xác minh đối với Nguyễn Thị Huệ và mở rộng đến Phan Thị Huyền Trinh đã giúp quá trình điều tra đi sâu vào bản chất vụ việc, làm rõ những thông tin liên quan đến quá trình mua bán ma túy giữa các đối tượng.

Kết quả bước đầu cũng cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và kiên trì xác minh từng thông tin là những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, không chỉ phát hiện hành vi vi phạm mà còn từng bước làm rõ các mối liên hệ phía sau.

Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác phòng, chống cần được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, trao đổi thông tin nghiệp vụ và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Trong đó, sự phối hợp giữa Công an các địa phương có ý nghĩa thiết thực, góp phần hạn chế những khoảng trống trong quản lý, kịp thời phát hiện dấu hiệu nghi vấn và nâng cao hiệu quả đấu tranh ngay từ cơ sở.

Hiện, Công an phường Hội An Đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.