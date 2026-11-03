Đấu tranh hiệu quả với tội phạm truy nã quốc tế

Thời gian qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và tinh thần chủ động đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã liên tiếp lật tẩy hành tung, bắt giữ nhiều tội phạm bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Khánh Hòa với vỏ bọc du khách, góp phần giữ vững bình yên cho địa bàn du lịch.

Phát hiện nhiều đối tượng bị truy nã đỏ

Tháng 6-2025, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện một người đàn ông nước ngoài có tên Omokeev Ulukbek (quốc tịch Kyrgyzstan), đang cư trú tại một căn hộ ở phường Bắc Nha Trang có nhiều biểu hiện nghi vấn. Từ những thông tin ban đầu, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tra cứu dữ liệu về tội phạm truy nã quốc tế. Kết quả xác minh cho thấy, Ulukbek là đối tượng bị Interpol truy nã đỏ. Đối tượng này bị cáo buộc cùng một số đối tượng khác vận chuyển hơn 670kg heroin từ Afghanistan đến Cộng hòa Liên bang Đức. Trong thời gian bị truy nã, Ulukbek đã thay đổi số hộ chiếu, liên tục di chuyển qua nhiều quốc gia, sau đó đến Khánh Hòa và ẩn mình dưới vỏ bọc một du khách quốc tế.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra việc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài tại cơ sở kinh doanh.

Đầu tháng 4-2026, qua công tác rà soát, kiểm tra cư trú đối với người nước ngoài, Công an phường Nam Nha Trang phát hiện 9 người nước ngoài, gồm: 6 người Hàn Quốc và 3 người Trung Quốc, đang sinh sống tại một cơ sở lưu trú ở Khu đô thị An Bình Tân có biểu hiện nghi vấn. Thông tin được chuyển đến các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, trong số 9 người này có 3 người quốc tịch Hàn Quốc bị Interpol truy nã về các tội hoạt động tội phạm có tổ chức và lừa đảo, gồm: Kim Hansaem (sinh năm 1995), Park Gyoungmo (sinh năm 1997) và Cho Wooseok (sinh năm 1998). Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 2 của cơ sở lưu trú có hàng trăm máy tính và hơn 400 điện thoại di động được chúng sử dụng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Khánh Hòa là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của cả nước. Với sự phát triển của du lịch, dòng người từ nhiều quốc gia đến cư trú, làm việc và tham quan tại địa phương ngày càng tăng. Thực tế cho thấy, một số đối tượng lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng để nhập cảnh với mục đích du lịch nhưng thực chất làm việc “chui”, hành nghề không phép; có trường hợp cư trú quá hạn, nhập cảnh nhiều lần. Đây cũng là điều kiện để các đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng tìm cách lẩn trốn, cư trú và tiếp tục hoạt động trên địa bàn. Theo đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh, khi lẩn trốn tại Việt Nam, nhiều đối tượng bị truy nã đỏ tìm cách thay đổi thông tin trên hộ chiếu, nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ, hạn chế việc xuất cảnh bằng đường hàng không để tránh bị phát hiện. Không ít đối tượng lựa chọn những nơi có đông người nước ngoài sinh sống như: Condotel, các khu phức hợp để ẩn náu.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài

Để làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường quản lý cư trú đối với người nước ngoài. Trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký lưu trú tại các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về đăng ký lưu trú, quá hạn tạm trú và đặc biệt là phát hiện những người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.

Cùng với tăng cường công tác quản lý cư trú, Công an tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường. Điển hình là việc nghiên cứu, xây dựng Hệ thống FRF - Phần mềm quản lý và dự báo rủi ro vi phạm pháp luật, tội phạm quốc tế của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý lưu trú hiện hành, kết hợp công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) với kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ làm công tác quản lý người nước ngoài. Sau một thời gian đưa vào hoạt động, hệ thống đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện nhiều người nước ngoài bị truy nã đỏ và nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Đầu tháng 9-2026, Công an tỉnh ra mắt Hệ thống Chatbot hỗ trợ pháp lý và an toàn cho khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh. Với hệ thống này, du khách chỉ cần quét mã QR là có thể gửi thông tin trình báo, yêu cầu hỗ trợ trong những tình huống như: Mất hộ chiếu, mất tài sản, tai nạn, bị tấn công... mà không nhất thiết phải trực tiếp đến trụ sở Công an. Thông tin được kết nối trực tiếp với lực lượng Công an chuyên trách trên địa bàn, phục vụ tiếp nhận và xử lý 24 giờ trong ngày. Sau khi được triển khai tại sân bay, các cơ sở lưu trú và đơn vị lữ hành, hệ thống được các cơ sở kinh doanh và du khách quốc tế đánh giá cao.

Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, lượng người nước ngoài đến Khánh Hòa sẽ ngày càng tăng, do đó Công an Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn. Trong đó, sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký lưu trú cho người nước ngoài đối với các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác, phân tích cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó đấu tranh hiệu quả với các đối tượng truy nã quốc tế, các đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 10 người nước ngoài bị truy nã đỏ; xử phạt vi phạm hành chính 289 trường hợp người nước ngoài, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; 116 trường hợp bị áp dụng hình phạt bổ sung trục xuất do vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.