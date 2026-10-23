Dầu tràn bãi biển UAE sau loạt vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz

Hải quân Iran cho biết một siêu tàu chở dầu thô đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường có nguy cơ cao và chưa được cấp phép. Ảnh: IRNA/TTXVN

Các đội ứng phó môi trường tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu ảnh hưởng đến các bãi biển ở Umm Al Quwain, trong bối cảnh nhiều tàu thuyền liên tiếp bị tấn công tại vùng Vịnh do xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Bộ Biến đổi Khí hậu và Môi trường UAE ngày 23/10 thông báo phát hiện dầu tràn từ một tàu chở dầu ngoài khơi, gây ảnh hưởng đến các bãi biển thuộc tiểu vương quốc Umm Al Quwain, phía Bắc Dubai.

Theo cơ quan này, các đội ứng phó đã nhanh chóng triển khai biện pháp khoanh vùng, ngăn dầu lan rộng, thu gom và khắc phục ô nhiễm nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Các bãi biển trong khu vực cũng được đóng cửa để phục vụ công tác xử lý.

Những ngày gần đây, nhiều cư dân tại khu vực phía Bắc UAE phản ánh trên mạng xã hội về mùi lạ giống dầu xuất hiện trong không khí, trong đó có một số khu vực phía Bắc Dubai. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận những phản ánh này có liên quan trực tiếp đến sự cố tràn dầu nói trên hay không.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gia tăng trong những tuần gần đây tại vùng biển gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm ở trung tâm căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Ngày 9/10, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu ngoài khơi UAE bị trúng vật thể nghi là đạn, khiến đám cháy bùng phát trên tàu. Ngọn lửa sau đó được khống chế.

Theo công ty an ninh hàng hải Vanguard, con tàu gặp nạn là GEM NO.2, tàu chở dầu treo cờ Panama. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu vụ tấn công này có phải nguyên nhân dẫn đến sự cố tràn dầu vừa được UAE công bố hay không.

Các vụ việc liên tiếp làm gia tăng lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, đồng thời đặt ra thách thức đối với hoạt động vận tải năng lượng qua vùng Vịnh. Những sự cố liên quan đến tàu chở dầu có thể gây hậu quả kéo dài đối với hệ sinh thái ven biển, đặc biệt khi dầu lan đến các bãi cát và vùng nước nông.

Trước khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, khoảng một phần năm lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy hẹp nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Arab này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí của các nước vùng Vịnh.

Tình hình an ninh hàng hải tại đây ngày càng phức tạp khi cả Tehran và Washington đều triển khai các biện pháp phong tỏa, trong khi Iran nhiều lần nhắm mục tiêu vào tàu chở hàng đi qua khu vực phía nam eo biển.

Đầu tuần này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu sử dụng tuyến hàng hải mà Tehran đơn phương coi là không được phép, nằm ở phần phía Nam eo biển, gần bờ biển Oman.

Theo truyền thông phương Tây, Iran không có thẩm quyền được quốc tế công nhận theo luật hàng hải để tự quyết định việc cho phép hay cấm tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này thuộc phạm vi áp dụng quyền quá cảnh theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

UAE nằm gần eo biển Hormuz, với khoảng cách từ lãnh thổ nước này đến điểm hẹp nhất của eo biển chỉ khoảng 40-50 hải lý (khoảng 74 km - 92 km). Vị trí địa lý khiến UAE dễ chịu tác động từ những biến động an ninh hàng hải tại khu vực, không chỉ đối với hoạt động vận chuyển dầu khí mà còn đối với môi trường biển và các cộng đồng ven bờ.

Trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thuyền chưa có dấu hiệu chấm dứt, nguy cơ xảy ra thêm sự cố tràn dầu đang trở thành mối quan ngại song song với những gián đoạn đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.