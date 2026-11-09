Đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch từ Nhật Bản

Ngày 9/11, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - bà Ngô Thị Ngọc Hoa (áo dài hồng) và TS.BS Tsujimura Takahiro, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, Tập đoàn Grandsoul (Nhật Bản) trao văn kiện công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, sẵn sàng ứng dụng điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính, nâng cao sức khỏe cho người dân tại Việt Nam, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Làm chủ công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch - bước tiến mới của y học Việt Nam

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và những thành tựu trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch trong chăm sóc, nâng cao sức khỏe, điều trị ung thư và nhiều bệnh mạn tính. Tính đến năm 2026, Nhật Bản sở hữu 3 giải Nobel y sinh từ thành tựu của những công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến tế bào gốc, tế bào miễn dịch và tiên phong thế giới trong sử dụng kết hợp trị liệu tế bào miễn dịch với các phương pháp điều trị ung thư hiện hành, mang lại những hiệu quả vượt trội trong kéo dài thời gian sống khỏe mạnh cho người bệnh, giảm tác dụng phụ.

Với nền tảng hạ tầng hiện đại và đội ngũ chuyên gia, nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực tế bào gốc, tế bào miễn dịch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã chứng minh đầy đủ tiềm lực để vượt qua hàng chục đơn vị hàng đầu trong khu vực châu Á để được Tập đoàn y sinh Grandsoul Group hàng đầu Nhật Bản, lựa chọn là đối tác duy nhất tại Việt Nam hợp tác đầu tư, chuyển giao toàn diện “công nghệ lõi” về tế bào gốc, tế bào miễn dịch theo tiêu chuẩn cao cấp của Nhật Bản.

Đồng thời, phía Nhật Bản cũng chuyển giao toàn diện những kiến thức, kinh nghiệm thực tế quý báu trong ứng dụng điều trị ung thư, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm và chăm sóc nâng cao sức khỏe.

Lễ công bố hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch của Nhật Bản cho Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Việt Nam chính thức đánh dấu mốc quan trọng của Y tế Việt Nam đã “về đích” hoàn thành rất sớm so với mục tiêu phát triển Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia trong lĩnh vực y tế, đưa Việt Nam trở thành số ít các quốc gia trong khu vực châu Á có thể hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch, đảm bảo đáp ứng tương đồng các tiêu chuẩn Nhật Bản ở mức cao nhất.

Chuyên gia Nhật Bản trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

“Ưu thế về hạ tầng công nghệ, đội ngũ chuyên gia giỏi cũng như uy tín của hệ thống bệnh viện đa khoa tiên phong công nghệ và chất lượng chuyên môn cao là những điều kiện nền tảng quan trọng để chúng tôi quyết định lựa chọn Tâm Anh là đối tác độc quyền duy nhất nhận chuyển giao công nghệ toàn diện tại Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng để hai bên cùng phát triển lĩnh vực y học tái tạo an toàn, chất lượng và bền vững tại Việt Nam, với hiệu quả điều trị và an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu”, GS.TS Matsuo Yoshinobu, nhà khoa học hàng đầu tại Tập đoàn Y tế Grandsoul, chuyên gia Công nghệ cấp cao tại Viện Nghiên cứu Miễn dịch Grandsoul Nara, khẳng định.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu phòng Labo hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Từ tiếp nhận công nghệ đến năng lực tự chủ tại Việt Nam

Các công nghệ tế bào và tế bào miễn dịch được hai bên lựa chọn chuyển giao là các công nghệ tế bào thế hệ mới, được Tập đoàn Grandsoul Nhật Bản nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong điều trị và nâng cao sức khỏe. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) phê duyệt và cấp phép ứng dụng chính thức nhiều năm tại Nhật Bản, mang lại hiệu quả tốt và tính an toàn cao cho người sử dụng. Trọng tâm gồm hai nhóm: công nghệ phân lập, nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào gốc trung mô có nguồn gốc từ mô mỡ (Mesenchymal Stem Cells - MSC) và công nghệ phân lập nuôi cấy và biệt hóa chọn lọc tế bào miễn dịch tự nhiên NK (Natural Killer cells) điều trị ung thư.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết việc hoàn tất chuyển giao công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch từ Nhật Bản là dấu mốc quan trọng không chỉ trong hợp tác y tế hai nước, mà còn kết nối công nghệ, thiết lập mạng lưới chuyên gia vì mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Chúng tôi xác định đây không đơn thuần là việc tiếp nhận chuyển giao toàn bộ một công nghệ mới, làm chủ công nghệ lõi trong một lĩnh vực mà mở ra quá trình hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản cùng nghiên cứu, cùng đầu tư và cùng phát triển. Các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ đã tạo bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư các công nghệ chiến lược quốc gia, trong đó có công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến”, ông Ngô Chí Dũng nhấn mạnh.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư các "siêu máy" hiện đại giúp tầm soát sớm các bệnh ung thư và các bệnh phức tạp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.