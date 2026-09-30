Đau thượng vị ra lưng, người đàn ông 58 tuổi phát hiện phình động mạch chủ

Đau thượng vị, phát hiện khối phình lớn

Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội - Cơ sở Linh Đàm vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam 58 tuổi có khối phình lớn động mạch chủ bụng.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau vùng thượng vị lan ra sau lưng. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối phình lớn tại động mạch chủ bụng và chỉ định nhập viện khẩn cấp.

Hội chẩn can thiệp cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị quyết định can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật đặt Stent Graft (EVAR) nhằm xử trí túi phình.

Cô lập túi phình khỏi dòng máu

Các bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, EVAR (Endovascular Aneurysm Repair) là kỹ thuật can thiệp nội mạch được thực hiện bằng cách đưa Stent Graft qua đường động mạch đến vị trí tổn thương.

Theo thông tin từ bệnh viện, Stent Graft được đưa đến đúng vị trí khối phình để cô lập túi phình khỏi dòng máu. Qua đó, dòng máu được dẫn qua lòng stent thay vì tiếp tục tạo áp lực lên thành túi phình.

Ê-kíp can thiệp - Ảnh BVCC

Mục tiêu của kỹ thuật là ngăn túi phình tiếp tục giãn và giảm nguy cơ vỡ. Vỡ phình động mạch chủ là biến chứng đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Ca can thiệp diễn ra thành công. Sau điều trị, bệnh nhân hồi phục nhanh, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Phình động mạch chủ bụng có thể diễn tiến âm thầm

GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện và Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cho biết, phình động mạch chủ bụng là tình trạng thành động mạch chủ tại vùng bụng bị giãn bất thường, bao gồm một hay nhiều đoạn.

Tỷ lệ tử vong do vỡ phình động mạch chủ bụng rất cao: 25% tử vong trước khi đến được bệnh viện và 51% tử vong trong bệnh viện mà chưa kịp làm phẫu thuật.

Hình ảnh túi phình - Ảnh BVCC

Bệnh có thể không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết nếu không được thăm khám, kiểm tra.

Nguy hiểm nhất là vỡ túi phình động mạch chủ bụng. Khi đó, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng hoặc đau lưng dữ dội, đột ngột, kéo dài; đau có thể lan xuống bẹn, mông và chân. Một số dấu hiệu khác gồm bụng gồng cứng, buồn nôn, nôn, toát mồ hôi, tim đập nhanh, tụt huyết áp, sốc. Vỡ túi phình có thể gây chảy máu nghiêm trọng, sốc mất máu và tử vong.

Trường hợp bệnh nhân 58 tuổi trên có nhiều bệnh nền tim mạch - chuyển hóa như tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Khi xuất hiện đau vùng thượng vị lan ra sau lưng, người bệnh được thăm khám và phát hiện khối phình lớn, từ đó được chỉ định xử trí khẩn cấp.

GS.TS Lê Ngọc Thành và các bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ tim mạch, nguy cơ hình thành và tiến triển phình động mạch chủ bụng liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có tăng huyết áp, hút thuốc lá, tăng cholesterol, béo phì, tuổi cao, giới tính nam và yếu tố di truyền. Người có bệnh nền tim mạch - chuyển hóa cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng hoặc đau lưng bất thường, dữ dội hay kéo dài, nhất là ở người thuộc nhóm nguy cơ, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và kiểm tra kịp thời.

Phát hiện túi phình trước khi xảy ra biến chứng giúp bác sĩ có cơ sở đánh giá nguy cơ và lựa chọn phương pháp theo dõi hoặc can thiệp phù hợp.

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