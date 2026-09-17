Đầu thú về tội buôn bán người sau 2 năm lẩn trốn

Ngày 17/9, Công an tỉnh Điện biên cho biết, sau hơn 2 năm lẩn trốn, ngày 16/9, Tạ Thị Hường - đối tượng bị truy nã về tội "mua bán người" đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú.

Tạ Thị Hường tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 10/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định truy nã Tạ Thị Hường (SN 1992, thường trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "mua bán người".

Trong quá trình điều tra, ngày 2/8/2024, Hường bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, đối tượng sang Myanmar sinh sống, làm việc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Sau khi đối tượng bỏ trốn, Công an tỉnh Điện Biên đã tích cực tuyên truyền gia đình, phối hợp vận động đối tượng chấp hành pháp luật, trở về đầu thú.

Sau khi nhập cảnh trở về Việt Nam, ngày 16/9, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã lẩn trốn thời gian dài, có yếu tố nước ngoài trở về đầu thú góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.