Đầu thú sau 1 tháng trốn trong rừng

Cơ quan Công an lấy lời khai của nghi can Vừ Bá Lỉa.

Trước đó, tối 21-8, Lỉa nghe tin mình bị một số người chê bai nên bực tức và yêu cầu những người này phải xin lỗi. Thấy Lỉa nổi nóng nên anh Vừ Bá Bì (1990, em ruột Lỉa) đến can ngăn thì hai anh em xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Lỉa vớ con dao đâm em trai tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn vào rừng sâu. Sau 1 tháng lẩn trốn, ngày 21-9, Lỉa trở về nhà và được vợ đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Bước đầu, Lỉa khai trong thời gian trốn trong rừng đã ăn các loại quả rừng và uống nước suối để cầm cự. Hiện đối tượng Lỉa đang được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.