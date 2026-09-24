Dầu thô quanh 100 USD/thùng, giá diesel thế giới lại nóng lên mức kỷ lục

Bảng giá tại một trạm nhiên liệu ở Paris, Pháp, ngày 21/9/2026. Ảnh: Reuters/Sarah Meyssonnier.

Trong phiên giao dịch ngày 23/9, giá dầu thế giới đảo chiều tăng sau giai đoạn giảm liên tiếp trước đó.

Tính đến 22h11 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, dầu Brent tăng 1,84 USD, tương đương 1,85%, lên 101,09 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 0,69 USD, tương đương 0,76%, lên 91,21 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, Brent từng giao dịch dưới 100 USD/thùng. Một ngày trước, giá loại dầu này có thời điểm xuống 97,36 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 8/9. WTI cũng có lúc rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 9.

Diễn biến trái chiều trong ngày cho thấy thị trường dầu thô vẫn đang giằng co giữa hai nhóm yếu tố. Một mặt, nguồn cung dầu từ vùng Vịnh có dấu hiệu cải thiện; mặt khác, những bất ổn liên quan đến dòng chảy năng lượng và triển vọng đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý giao dịch.

Saudi Arabia đã nối lại hoạt động tuyến đường ống Đông - Tây dẫn dầu tới Biển Đỏ sau thời gian gián đoạn, đồng thời tăng khả năng cung ứng cho các khách hàng châu Á. Iraq cũng đang nâng lượng dầu xuất khẩu. Các thông tin này giúp giảm bớt một phần lo ngại thiếu hụt dầu thô trên thị trường.

Diesel trở thành tâm điểm

Trong khi dầu thô lùi xa mức đỉnh ghi nhận giữa tháng 9, thị trường các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là diesel, lại tiếp tục chịu sức ép lớn.

Ngày 23/9, mức chênh lệch giữa giá gasoil hàm lượng lưu huỳnh thấp tại châu Âu và dầu Brent - một thước đo biên lợi nhuận lọc dầu diesel - đã tăng lên khoảng 95 USD/thùng, mức cao nhất từ trước tới nay. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh thị trường theo dõi khả năng Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu diesel.

Trước đó, Reuters ghi nhận giá diesel tại châu Âu và Mỹ đã tăng lên các mức kỷ lục. Hợp đồng diesel kỳ hạn tại châu Âu tuần trước đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử, cao hơn gấp đôi so với đầu năm 2026. Tại Mỹ, giá diesel bán lẻ bình quân trong tháng 9 lần đầu vượt 6 USD/gallon.

Châu Á chưa ghi nhận mức cao nhất lịch sử mới, nhưng giá cũng đang ở vùng rất cao. Giá tham chiếu diesel tại khu vực này vào ngày 18/9 dao động khoảng 180 USD/thùng, thấp hơn đỉnh trên 200 USD/thùng thiết lập hồi tháng 3 nhưng vẫn cao khoảng gấp đôi so với thời điểm trước khi nguồn cung bị gián đoạn mạnh.

Nhân viên bơm nhiên liệu cho ô tô tại một trạm xăng ở Abuja, Nigeria, ngày 21/9/2026. Ảnh: Reuters/Marvellous Durowaiye.

Nguồn cung sản phẩm lọc dầu vẫn là nút thắt

Khác với dầu thô, áp lực trên thị trường diesel hiện tập trung nhiều hơn ở khả năng lọc dầu, nguồn hàng dự trữ và các tuyến xuất khẩu sản phẩm dầu.

Theo dữ liệu Kpler được Reuters dẫn lại, lượng diesel xuất khẩu từ Trung Đông trong giai đoạn tháng 3 - 8 chỉ đạt trung bình khoảng 800.000 thùng/ngày, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Trung Đông từng cung cấp gần 41% lượng diesel nhập khẩu của châu Âu trong năm 2025.

Nguồn cung từ Nga cũng bị thu hẹp sau khi nước này hạn chế xuất khẩu diesel trong bối cảnh hoạt động của các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn. Trong khi đó, nhiều cơ sở lọc dầu tại các khu vực khác đã vận hành ở công suất cao, khiến khả năng nhanh chóng bổ sung nguồn cung ra thị trường không còn nhiều.

Các kho dự trữ cũng phát đi tín hiệu đáng chú ý.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), lượng diesel tồn kho tại Mỹ xuống 107,9 triệu thùng vào ngày 11/9, thấp nhất đối với thời điểm này trong năm kể từ khi số liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1982. EIA dự báo tồn kho sản phẩm chưng cất của Mỹ có thể duy trì dưới mức thấp nhất của trung bình 5 năm trong phần còn lại của năm 2026 và phần lớn năm 2027.

Tại trung tâm lưu trữ và giao dịch Amsterdam - Rotterdam - Antwerp của châu Âu, lượng diesel tồn kho trong tháng 7 thấp hơn khoảng 16% so với trung bình 5 năm. Tại Singapore, tồn kho sản phẩm chưng cất những tuần gần đây cũng thấp hơn mức trung bình của năm 2025.

Một công nhân bơm dầu diesel cho xe tải tại San Diego, California, Mỹ, ngày 18/5/2026. Ảnh: Reuters/Mike Blake.

Dầu thô hạ nhiệt chưa đồng nghĩa giá nhiên liệu giảm

Diễn biến hiện nay tạo nên sự phân hóa rõ nét trên thị trường năng lượng. Nguồn cung dầu thô có dấu hiệu cải thiện đang giúp Brent rời các mức cao gần đây, nhưng nguồn cung diesel lại chưa phục hồi tương ứng.

Khoảng cách giữa giá diesel và dầu thô vì thế tiếp tục mở rộng. Tại Mỹ, chênh lệch giá diesel lưu huỳnh cực thấp so với dầu thô từng đạt mức kỷ lục 118,62 USD/thùng ngày 14/9. Đến ngày 23/9, chỉ báo tương tự tại châu Âu cũng lên khoảng 95 USD/thùng, lập mức cao mới.

Theo EIA, giá diesel không chỉ phụ thuộc vào giá dầu thô mà còn chịu tác động của chi phí phân phối, thuế và đặc biệt là biên lợi nhuận lọc dầu. Khi nguồn cung các sản phẩm chưng cất thắt chặt, biên lọc dầu tăng mạnh có thể khiến giá diesel duy trì ở mức cao ngay cả khi dầu thô điều chỉnh giảm.

Vì vậy, tâm điểm của thị trường năng lượng hiện không chỉ nằm ở việc dầu Brent có duy trì trên 100 USD/thùng hay không, mà còn ở khả năng các nhà máy lọc dầu và những nguồn cung lớn bổ sung đủ diesel cho thị trường trong những tháng tới.