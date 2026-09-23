Đau thắt lưng, thiếu niên 16 tuổi suy thận cấp vì sỏi thận, niệu quản

Sỏi nhiều vị trí, nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận

Một thiếu niên 16 tuổi vừa được điều trị sỏi tiết niệu phức tạp tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí sau khi nhập viện vì những cơn đau thắt lưng trái quặn từng cơn.

Theo kết quả chụp cắt lớp vi tính, thận phải bị giãn đài bể thận và có nhiều sỏi, trong đó viên lớn nhất kích thước 21×23 mm. Thận trái cũng giãn đài bể thận, có nhiều sỏi, viên lớn nhất 10×15 mm.

Đáng chú ý, niệu quản trái giãn đến đoạn 1/3 giữa và có sỏi kích thước 7×4 mm. Tại đoạn tiểu khung, người bệnh tiếp tục có nhiều sỏi, viên lớn nhất 6×4 mm.

Xét nghiệm đánh giá chức năng thận cho thấy thận đang bị suy giảm chức năng do tắc nghẽn cấp tính đường tiết niệu.

Với tình trạng sỏi nhiều vị trí, kích thước khác nhau và đã xuất hiện biến chứng suy thận cấp, các bác sĩ hội chẩn, chỉ định can thiệp sớm nhằm loại bỏ sỏi, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng thận cho người bệnh.

Người bệnh được điều trị bằng nhiều kỹ thuật nội soi. Các bác sĩ thực hiện nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản trái, kết hợp nội soi ống mềm tán sỏi thận trái và nội soi tán sỏi thận phải qua da.

Việc phải phối hợp nhiều phương pháp cho thấy mức độ phức tạp của tình trạng sỏi. Thay vì chỉ xử lý một viên sỏi đơn lẻ, người bệnh có sỏi tại nhiều vị trí ở cả hai thận và niệu quản, trong bối cảnh đường tiết niệu đã bị tắc nghẽn và chức năng thận suy giảm.

Đau thắt lưng ở người trẻ không nên chủ quan

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, sỏi tiết niệu có thể gây đau, nhưng nguy cơ không chỉ dừng ở những cơn đau quặn. Khi sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu, nước tiểu bị cản trở lưu thông, có thể dẫn tới giãn đài bể thận, nhiễm khuẩn và suy giảm chức năng thận. Nếu tắc nghẽn kéo dài, tổn thương thận có thể nghiêm trọng và khó hồi phục.

Đáng lưu ý, sỏi tiết niệu vẫn có thể gặp ở trẻ em và người trẻ tuổi. Với nhóm này, việc phát hiện sỏi không chỉ nhằm xử lý tình trạng hiện tại mà còn cần đánh giá các yếu tố liên quan đến nguyên nhân, chế độ ăn uống, sinh hoạt và chuyển hóa, từ đó hạn chế nguy cơ tái phát.

Người dân cần đi khám khi xuất hiện đau vùng thắt lưng đột ngột hoặc đau quặn từng cơn; tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu. Đặc biệt, sốt hoặc rét run kèm đau vùng thắt lưng là những triệu chứng không nên bỏ qua. Người có tiền sử sỏi tiết niệu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn cũng cần được đánh giá y tế.

Mời quý độc giả theo dõi video: Từ 1/9 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, đối diện án tù 5 năm