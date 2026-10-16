Đầu tháng 12 sẽ diễn ra Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2026

Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2026 (VGBTW 2026) dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12 tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hằng/Bnews/vnanet.vn

Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh Việt Nam 2026 (VGBTW 2026) dự kiến diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12/2026 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu, 30 diễn giả và hơn 40 gian hàng triển lãm, nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và phát triển hạ tầng bền vững.

Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, do Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng và IEC Consulting đồng tổ chức. Đây là diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư, góp phần trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng và vật liệu.

Ban tổ chức cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược xác định định hướng về xanh hóa các ngành kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và năng lượng bền vững, thúc đẩy đô thị hóa thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông công cộng.

Cùng đó, các định hướng về phát triển đô thị xanh, hạ tầng bền vững, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả, vật liệu thân thiện với môi trường và giảm phát thải trong hoạt động xây dựng ngày càng được chú trọng.

Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng tạo động lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, quy hoạch, xây dựng và vận hành công trình, hệ thống giao thông.

Theo chương trình dự kiến, VGBTW 2026 tập trung vào các nội dung như quy hoạch đô thị và công trình xanh, phát triển hạ tầng và giao thông phát thải thấp, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án xanh.

TP. Hồ Chí Minh đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông xanh. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68%, taxi điện chiếm hơn 91%, cùng mạng lưới hạ tầng sạc ngày càng được mở rộng, tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững. Ảnh minh họa: Tiến Lực - TTXVN

Phiên toàn thể có chủ đề “Ngành xây dựng Việt Nam hướng tới Net Zero: Kiến tạo hệ sinh thái đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh”. Dự kiến phiên toàn thể sẽ tập trung trao đổi về định hướng chính sách Net Zero trong ngành xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, tái định hình hạ tầng trong bối cảnh điện hóa và số hóa, chuyển đổi giao thông xanh và vai trò của hệ sinh thái số đối với vận tải, xây dựng xanh.

Đáng chú ý, phiên đối thoại toàn thể về cơ chế phối hợp đa bên và liên kết quốc tế sẽ tạo diễn đàn để đại diện cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Trung ương, địa phương và tổ chức quốc tế trao đổi về cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh. Chương trình dự kiến khép lại bằng lễ ký kết hợp tác và vinh danh các sáng kiến, đối tác xanh.

Đồng thời, tại VGBTW 2026 dự kiến sẽ có 4 phiên chuyên đề được tổ chức song song, tập trung vào những vấn đề trọng tâm của quá trình chuyển đổi xanh trong ngành xây dựng và giao thông.

Chuyên đề về quy hoạch đô thị và công trình xanh thảo luận các mô hình phát triển đô thị đa trung tâm, quy hoạch tích hợp, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, hiệu quả năng lượng và chất lượng môi trường trong nhà. Nội dung chính là ứng dụng dữ liệu tập trung trong quản lý đô thị thông minh, phát triển công trình xanh từ khâu thiết kế đến vận hành và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về khu năng lượng, khu năng lượng tái tạo.

Cùng đó, chuyên đề về hạ tầng và giao thông xanh tập trung vào điện hóa, số hóa hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức, quản lý phương tiện phát thải thấp và các giải pháp giao thông thông minh. Đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia dự kiến trao đổi về chính sách, giải pháp kỹ thuật, đầu tư và vận hành mạng lưới giao thông xanh.

Dây chuyền phủ kính tiết kiệm năng lượng của Viglacera hướng tới mục tiêu Net Zero. Ảnh minh họa: Viglacera

Bên cạnh đó, chuyên đề về chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải trong ngành xây dựng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) sẽ thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ sơn hiệu suất cao, sử dụng phụ gia khoáng thay thế clinker trong sản xuất xi măng và phát triển hệ thống thông gió thông minh.

Chuyên đề thứ tư tập trung vào thu hút đầu tư xanh, kết nối nguồn lực quốc tế với các dự án xây dựng và giao thông tại Việt Nam. Nội dun chính là trao đổi về nhu cầu vốn cho phát triển đô thị, nhà ở, đường sắt đô thị và hạ tầng chiến lược; đồng thời phân tích những khó khăn trong tiếp cận vốn, cơ chế thúc đẩy đầu tư và khả năng huy động các nguồn lực từ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), hợp tác công tư (PPP) đến đầu tư tư nhân.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hoạt động kết nối doanh nghiệp và triển lãm công nghệ, VGBTW 2026 hướng tới tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, công trình, hạ tầng và giao thông xanh tại Việt Nam, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero.

Bên cạnh đó còn có triển lãm quốc tế về công trình xanh và giao thông xanh với hơn 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ và mô hình phục vụ quá trình xanh hóa ngành xây dựng và giao thông. Các nhóm giải pháp được trưng bày gồm vật liệu xây dựng xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý tòa nhà, hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC), điện khí hóa, hạ tầng sạc, giao thông thông minh, công nghệ đô thị và giải pháp giảm phát thải carbon.