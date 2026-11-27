Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương kiểm chứng, đối chiếu, rà soát lại một cách xuyên suốt, toàn diện toàn bộ dữ liệu vị trí việc làm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước; hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm "đúng, đủ, sạch" và sát thực tế.

Ảnh: Phạm Hải

Phó Thủ tướng lưu ý về việc bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực với 5 chuyên đề trọng tâm: Phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; Cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính; Chuyển đổi số và khai thác dữ liệu; Ứng dụng khoa học công nghệ; Tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Trên cơ sở đó chỉ rõ các nhiệm vụ, công việc, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương; xác định rõ các công đoạn cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa, ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ để làm căn cứ tính toán mức độ cắt giảm nhân lực, xây dựng phương án biên chế bảo đảm tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Tổ chức hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì

Về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, đối khớp toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý; xác định rõ danh mục văn bản đã đồng bộ, thông suốt và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đóng dấu xác nhận của bộ, ngành (chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ và Ban Tổ chức Trung ương về tính chính xác của số liệu) gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp trước 15h ngày 28/11 để tổng hợp, báo cáo.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ (sau khi đã đối chiếu, rà soát kỹ lưỡng); xây dựng báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, báo cáo Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11 để gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách nhằm kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương về hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12 và phục vụ hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, tính toán thời gian đến từng giờ, từng phút để bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong toàn hệ thống chính trị ngay trong năm nay. Từ năm 2027, các cơ quan tiếp tục chuẩn hóa danh mục vị trí, bản mô tả công việc, khung năng lực và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực, tiến tới đổi mới cơ chế đánh giá, tiền lương và đãi ngộ theo năng lực, kết quả công việc. Việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm là một trong những điều kiện quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương. Trong kết luận ngày 17/11 của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, việc lấy kết quả rà soát vị trí việc làm làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031. Việc xác định nhu cầu biên chế phải căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc đã kiểm chứng, thời gian thực hiện, định mức, yêu cầu bố trí theo chức danh và điều kiện đặc thù, theo phương pháp phù hợp với tính chất công việc; đồng thời đối chiếu thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao và khả năng cơ cấu lại nhân lực hiện có; không tăng, giảm biên chế một cách cơ học theo số vị trí kê khai, số đầu mối tổ chức hoặc tỷ lệ số hóa. "Kiên quyết khắc phục tình trạng mô tả chung chung, trùng lặp. Tránh chia nhỏ công việc để tạo thêm vị trí việc làm không có căn cứ nhằm duy trì biên chế hiện có" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt.