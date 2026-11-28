Khu du lịch sinh thái Thác Bà vẫn đón khách bình thường sau hàng loạt sai phạm bị "phanh phui"

Từ thiếu trách nhiệm

Ngày 30/10/2026, tức chỉ sau 2 ngày Báo điện tử Lâm Đồng phản ánh về các sai phạm tại Khu du lịch sinh thái Thác Bà, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 12348 rà soát và đề xuất phương án xử lý dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon.

Sở Tài chính khẳng định: Khu du lịch sinh thái Thác Bà chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm về triển khai dự án đúng mục tiêu, tiến độ, hoàn thành các thủ tục pháp lý, phối hợp với đơn vị chủ rừng và chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Dự án đã chậm quá 2 năm so với tiến độ được phê duyệt. Đến nay, nhà đầu tư mới xây dựng và khai thác một số công trình tạm; các hạng mục chính chưa hoàn thành, đưa vào hoạt động theo mục tiêu dự án.

Lối vào Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty Green Dragon bị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi thu phí, lệ phí không đúng quy định tại Quyết định số 1874 ngày 20/7/2018 nhưng không chấp hành và cũng chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý dù đã được UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Bình Thuận (cũ) yêu cầu, hướng dẫn.

Ngoài ra, theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hình thức đầu tư của dự án này không phù hợp với quy định về thuê môi trường rừng. Khu vực dự án nằm trong rừng đặc dụng nên việc kinh doanh du lịch sinh thái theo phương thức thuê môi trường rừng phải được thực hiện trên cơ sở đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí được phê duyệt; tổ chức, cá nhân phải được chủ rừng lựa chọn và ký hợp đồng thuê môi trường rừng theo quy định. Do đó, dự án không thể tiếp tục thực hiện theo hình thức đã được chấp thuận.

Sở Tài chính cũng đã xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh xem xét đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bà tại xã Tánh Linh của Công ty Green Dragon theo quy định tại điểm b và điểm e khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2025.

Đến chậm nghĩa vụ thuế

Ngày 2/11/2026, thông tin với Báo và Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Thuế tỉnh Lâm Đồng có Báo cáo số 4248 về các nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Green Dragon, chi nhánh Thác Bà - Tánh Linh.

Cổng chào kiên cố ở Khu du lịch sinh thái Thác Bà

Theo đó, trong năm 2024 và năm 2025, doanh nghiệp này đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuế và tiền chậm nộp lần lượt là 910.324.648 đồng và 120.561.628 đồng; đối với 10 tháng năm 2026, doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 101.445.679 đồng; số tiền thuế và tiền chậm nộp còn nợ là 87.633.211 đồng.

Theo dữ liệu theo dõi tại Cơ quan thuế, khoản nợ này hiện chưa đến hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế. Nếu để vượt quá thời gian quy định, doanh nghiệp sẽ bị cơ quan thuế xử lý nghiêm.

Chậm nhất vào ngày 5/12/2026 phải trình phương án xử lý

Tại kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp, làm việc với các doanh nghiệp định kỳ tháng 11/2026 có nêu: Đối với Công ty Green Dragon (doanh nghiệp đang khai thác du lịch sinh thái Thác Bà), giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức buổi làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở xem xét những đóng góp của công ty đối với môi trường tại khu đất rừng cũng như mục đích ban đầu của địa phương trong quá trình hình thành khu du lịch.

Dòng Thác Bà hùng vĩ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông

Từ đó, đề xuất phương án xử lý bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước. Đồng thời, rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác (nếu có). Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, xây dựng phương án cho thuê dịch vụ môi trường rừng bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể, chậm nhất ngày 05/12/2026.

Khu du lịch sinh thái Thác Bà đang tồn tại nhiều sai phạm - Chưa thực hiện thủ tục thuê đất; dự án chưa được Nhà nước cho thuê đất. - Chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng, được cấp giấy phép xây dựng. - Chưa được lựa chọn và chưa ký hợp đồng thuê môi trường rừng với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông theo quy định. Công ty Green Dragon không phối hợp, không cung cấp hồ sơ, giấy phép liên quan đến việc xây dựng và hoạt động du lịch trong rừng đặc dụng; không báo cáo đơn vị chủ rừng để phối hợp; - Nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường. - Đến nay, Nhà đầu tư chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.