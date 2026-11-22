Dâu tây Trung Quốc hiện được bán tại nhiều chợ truyền thống và kênh bán lẻ với giá khoảng 85.000-100.000 đồng/kg. Ảnh: T.T.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực phối hợp kiểm tra chặt chẽ các lô dâu tây tươi nhập khẩu, sau khi cơ quan chuyên ngành phát hiện một lô hàng từ Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Theo kết quả kiểm nghiệm trong Chương trình giám sát an toàn thực phẩm năm 2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mẫu dâu tây nhập khẩu được phát hiện có hai hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn dư lượng tối đa cho phép.

Cụ thể, lô hàng có tổng khối lượng 4 tấn, gồm 80 hộp xốp nặng 1.280 kg và 340 rổ nhựa nặng 2.720 kg. Doanh nghiệp nhập khẩu là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Xuất nhập khẩu Gia Hưng (Lào Cai), hàng hóa được mua từ Công ty Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd (Trung Quốc).

Kết quả thử nghiệm cho thấy dư lượng Cypermethrin trong mẫu dâu tây ở mức 0,41 mg/kg, trong khi giới hạn tối đa cho phép là 0,07 mg/kg, tương đương cao gấp 5,9 lần quy định.

Một hoạt chất khác là Deltamethrin cũng được phát hiện ở mức 0,39 mg/kg, gần gấp đôi giới hạn cho phép 0,2 mg/kg.

Các mức giới hạn này được quy định tại Thông tư 50/2016 của Bộ Y tế về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Trước kết quả kiểm nghiệm trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có Công văn số 4650 ngày 13/11, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố cùng Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tăng cường kiểm tra các lô dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất, xuất khẩu liên quan.

Cục Hải quan sau đó có Công văn số 24460 gửi các Chi cục Hải quan khu vực, đề nghị chủ động phối hợp kiểm tra chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các lô dâu tây tươi nhập khẩu từ doanh nghiệp có tên trong danh sách cảnh báo.

Việc kiểm tra được thực hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với các lô hàng liên quan. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị được yêu cầu báo cáo Cục Hải quan thông qua Ban Giám sát quản lý về hải quan để được hướng dẫn.

Tại thị trường Việt Nam, dâu tây Trung Quốc hiện được bán ở nhiều chợ truyền thống và kênh bán lẻ với giá khoảng 85.000-100.000 đồng/kg, tùy loại, thấp hơn khoảng 20-30% so với dâu tây Đà Lạt.