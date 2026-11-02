"Đầu tàu" ở thôn Tả Van Giáy

Suốt 6 năm gánh vác trọng trách đứng đầu Chi bộ thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van, Bí thư Chi bộ người Giáy Phan Thị Hằn đã trở thành hạt nhân quy tụ sức mạnh đại đoàn kết tại địa phương. Với tư duy đổi mới và sự tận tụy vì Nhân dân, chị cùng với tập thể chi ủy đã có những cách làm thiết thực, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, giúp thôn vùng cao này trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng ở cơ sở.

Giữa năm 2026, thực hiện Đề án sáp nhập khu dân cư, xã Tả Van thu gọn quy mô từ 23 thôn xuống còn 14 thôn. Theo đó, Chi bộ Tả Van Giáy 1 và Tả Van Giáy 2 sáp nhập thành Chi bộ thôn Tả Van Giáy. Với 39 đảng viên, đây là chi bộ đông đảng viên nhất xã. Nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của cấp ủy và đảng viên, đồng chí Phan Thị Hằn tiếp tục được phân công giữ cương vị Bí thư chi bộ ở địa bàn trọng điểm này.

Gánh trọng trách "hai vai" - vừa là Bí thư chi bộ, vừa là đại biểu HĐND xã, chị Hằn luôn xác định: Sức mạnh của người thủ lĩnh không ở mệnh lệnh một chiều, mà ở khả năng khơi dậy sức mạnh tập thể và đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu. Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, chị Hằn cùng chi ủy thực hiện phương châm: "Sinh hoạt chi bộ phải giải quyết triệt để vấn đề của cơ sở, chứ không dừng ở việc hoàn thành một cuộc họp".

Từ tư duy đổi mới đó, mô hình "Chi bộ 4.0 - sinh hoạt 3 thực" (thực chất trong nội dung - thực tiễn từ đòi hỏi của Nhân dân - thực hiện bằng kết quả cụ thể) được thành lập và duy trì hoạt động.

Đến nay, 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Nhờ tinh thần minh bạch, kỷ cương và dân chủ, chi bộ không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, mà còn làm tốt công tác phát triển đảng viên, mỗi năm kết nạp Đảng từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tả Van Giáy là thôn du lịch trọng điểm của xã Tả Van với 328 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu cùng sinh sống. Để tiềm năng du lịch và nông nghiệp thực sự biến thành cuộc sống ấm no cho Nhân dân, Bí thư Chi bộ Phan Thị Hằn luôn xác định: "Đảng viên phải đi trước, làm trước để quần chúng tin tưởng làm theo".

Từ sự định hướng, đôn đốc sát sao của chi bộ, phong trào thi đua phát triển kinh tế đã lan tỏa mạnh. Đến nay, thôn đã có hơn 200 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, kết hợp ẩm thực và trải nghiệm văn hóa địa phương. Song song với du lịch, các mô hình sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống cũng ngày càng phát triển. Điển hình là 2 tổ hợp tác nuôi vịt cổ xanh với hơn 60 hộ tham gia và 1 hợp tác xã sản xuất thổ cẩm, mang lại việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Đặc biệt, tháng 7/2026, khi Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với tổ chức AEA triển khai thử nghiệm Dự án trồng nấm Linh chi đỏ GA2 tại xã Tả Van, nhận thấy đây là hướng đi triển vọng, Bí thư Chi bộ Phan Thị Hằn đã tích cực vào cuộc. Chị cùng chi ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích rõ phương thức liên kết và trực tiếp vận động 10 hộ dân đầu tiên mạnh dạn tham gia mô hình. Nhờ sự kết nối sát sao và niềm tin từ người đứng đầu chi bộ, các hộ dân đã yên tâm phối hợp thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Ngay lứa thu hoạch đầu tiên, trung bình mỗi hộ thu về hơn 8 kg nấm tươi, được doanh nghiệp liên kết thu mua trực tiếp với giá 300.000 đồng/kg. Thành công bước đầu này không chỉ thể hiện vai trò cầu nối hiệu quả của cấp ủy cơ sở, mà còn mở ra triển vọng nhân rộng mô hình kinh tế mới giàu tiềm năng trên địa bàn.

Bên cạnh vai trò người đứng đầu chi bộ, bằng sự thấu hiểu và sẻ chia của người phụ nữ trong gia đình, chị Hằn còn tích cực vận động chị em hưởng ứng phong trào "Nhà sạch - Vườn đẹp", duy trì các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, vừa nâng cao đời sống vừa giữ gìn cảnh quan du lịch sạch đẹp.

Chia sẻ về tinh thần vì công việc chung, Bí thư Chi bộ Phan Thị Hằn cho biết: "Dù công việc ở cơ sở gặp không ít khó khăn, nhưng chính sự tín nhiệm của đảng viên, sự động viên của lãnh đạo Đảng ủy xã và sự thấu hiểu từ gia đình đã trở thành động lực để tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Là thôn có 2 đồng bào dân tộc Giáy và Mông cùng chung sống, công tác quản lý và giữ gìn an ninh, trật tự đòi hỏi sự tinh tế, thấu hiểu. Bí thư Chi bộ Phan Thị Hằn đã đúc kết "chìa khóa" dân vận: Phát huy tuyệt đối uy tín của các già làng, trưởng họ và người có uy tín trong thôn.

Năm 2023, trong đợt nâng cấp tuyến đường trung tâm xã, chị cùng các già làng, trưởng họ đã vận động 57 hộ dân hiến 470 m² "đất vàng". Đến năm 2026, khi xã chủ trương mở lối đi dân sinh mới, bài toán vận động tưởng chừng bế tắc khi hộ bà G.T.Y không đồng ý hiến thêm. Kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà", chị Hằn cùng các già làng đã đến trò chuyện, tháo gỡ tâm lý. Sự chân thành và lý lẽ thấu tình đạt lý đã thuyết phục bà Y hiến tiếp 15 m² đất ở.

Không chỉ vận động hiến đất làm đường, nữ bí thư chi bộ trẻ còn khéo léo giải quyết dứt điểm những vụ tranh chấp nguồn nước kéo dài giữa một số hộ dân tộc Mông và Giáy, thắt chặt tình đoàn kết xóm làng. Chị cùng các đảng viên duy trì hiệu quả phong trào "Chủ nhật xanh", phát triển Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Giáy, đưa nếp sống văn minh vào việc cưới, việc tang, giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa nhiều năm liền.

Đánh giá về người đứng đầu Chi bộ thôn Tả Van Giáy, đồng chí Đỗ Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tả Van khẳng định: "Đồng chí Phan Thị Hằn là cán bộ trẻ, năng động và có uy tín rất cao. Điểm nổi bật là đồng chí biết phát huy sức mạnh tập thể, dựa vào già làng, người uy tín để làm công tác dân vận. Chi bộ Tả Van Giáy luôn là điển hình xuất sắc trong học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương".

Trong ngôn ngữ của đồng bào Giáy, từ "Hằn" có nghĩa là "đầu đàn" - biểu tượng của sự gánh vác, trách nhiệm và niềm tin. Những cống hiến của chị đang góp phần đưa vùng quê Tả Van ngày càng giàu đẹp, văn minh.