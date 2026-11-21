Quân đội Mexico đã bắt giữ trùm ma túy bị cáo buộc nằm trong danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Chiến dịch này dẫn đến các cuộc đấu súng tại bang Sinaloa hôm 20/11, khiến khán giả phải tháo chạy khỏi một trận đấu bóng chày.

Khoảnh khắc trực thăng Mexico đấu súng với các tay súng ma túy Camera giám sát ghi lại cảnh các tay súng ẩn nấp sau xe tải đấu súng với lực lượng an ninh Mexico trên trực thăng tại Guasave tối 20/11.

FBI treo thưởng 5 triệu USD

Bộ Quốc phòng Mexico cho biết Fausto Isidro Meza-Flores, biệt danh “El Chapo Isidro”, thủ lĩnh băng đảng Meza-Flores (còn gọi là Los Mazatlecos) có căn cứ tại Guasave, đã bị bắt giữ với sự hỗ trợ của Mỹ. CNN đã liên hệ với chính quyền Mỹ đề nghị bình luận.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Mexico cho biết chiến dịch do các “lực lượng quân sự tinh nhuệ” thực hiện, sử dụng “chiến thuật bí mật và bất ngờ” để tiếp cận mục tiêu. Sau khi bị bắt, Meza-Flores được đưa đến thủ đô Mexico City.

Theo lệnh truy nã của FBI, Meza-Flores bị cáo buộc "tàng trữ, phân phối và nhập khẩu số lượng lớn heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl và cần sa vào Mỹ”. FBI treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Meza-Flores.

Fausto Isidro Meza-Flores. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông báo của FBI cho hay Meza-Flores từng bị truy tố về các tội danh liên quan buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí năm 2019. Trước đó, năm 2012, đối tượng này cũng bị truy tố về tội buôn bán ma túy.

Trong một tuyên bố năm 2013, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng băng đảng Meza-Flores từng tham gia “cuộc chiến giành lãnh thổ đặc biệt bạo lực” với băng đảng Sinaloa, khi đó do trùm ma túy khét tiếng Joaquín “El Chapo” Guzmán cầm đầu. Guzmán đang thụ án trong một nhà tù ở Mỹ.

Đấu súng dữ dội, khán giả bóng chày tháo chạy

Chiến dịch bắt giữ Meza-Flores đã châm ngòi cho các cuộc đụng độ giữa quân đội Mexico và những tay súng vũ trang tại Guasave hôm 20/11. Đây là khu vực được biết đến là một trong những trung tâm nông nghiệp của Mexico.

Theo Bộ Quốc phòng Mexico, lực lượng chức năng “bị tấn công bằng súng và chất nổ” khi triển khai chiến dịch. Các nhóm vũ trang cũng dựng rào chắn tại một số khu vực gần nơi diễn ra hoạt động bắt giữ.

Những video được CNN xác minh cho thấy nhiều loạt đạn được bắn từ một trực thăng dường như thuộc lực lượng an ninh Mexico xuống mặt đất khi chiếc máy bay này bay vòng quanh thành phố Guasave.

Giới chức địa phương xác nhận xảy ra “một vụ tấn công nhằm vào các nhân viên liên bang” trong thành phố.

Khán giả tháo chạy khỏi sân bóng chày khi tiếng súng vang lên Tiếng súng vang lên giữa trận đấu tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, Mexico tối 20/11, khiến hàng nghìn khán giả hoảng loạn rời khán đài, tìm nơi trú ẩn.

Tại sân vận động Kuroda Park, khán giả hoảng loạn rời khỏi khán đài khi những tiếng súng vang lên tối 20/11 theo giờ địa phương, theo CNN.

“Nằm xuống! Cúi xuống! Nằm xuống!”, một người hét lên trong cơn hoảng loạn, nhiều người trèo qua hàng rào để tìm chỗ trú ẩn. Tiếng một em bé khóc cũng vang lên trong video.

Đoạn phát sóng chính thức cho thấy các cầu thủ của hai đội Venados de Mazatlán và Algodoneros de Guasave chạy khỏi sân giữa trận đấu.

“Trận đấu bị tạm dừng… Có một sự việc đang xảy ra bên ngoài sân”, các bình luận viên thông báo với khán giả qua sóng truyền hình. “Trước hết, chúng tôi cầu nguyện mọi việc sẽ ổn thỏa. Đang có một sự cố an ninh nghiêm trọng, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên tạm dừng tại đây”.

Trận đấu thuộc khuôn khổ Liga Mexicana 2026, giải bóng chày chuyên nghiệp mùa hè hàng đầu Mexico, bắt đầu lúc 21h30 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Một cư dân địa phương cho hay các bệnh viện tư nhân đã bị những người có vũ trang chiếm giữ, trong khi nhiều cơ sở kinh doanh, bao gồm cửa hàng tiện lợi và trạm xăng, bị phóng hỏa khi bạo lực bùng phát.

Người này kể với CNN rằng anh đang đi giải quyết công việc thì tình hình trở nên hỗn loạn. Vì lý do an toàn, anh đề nghị giấu tên.

“Tôi phải trú ẩn bên trong một số cửa hàng đã sớm kéo cửa cuốn xuống, dù chưa đến giờ đóng cửa. Nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong”, người này nói. “Chỉ cách chỗ tôi vài mét, một đoàn xe chở những người dân được trang bị vũ khí đi ngang qua và nổ súng”.

Đấu súng dữ dội trong chiến dịch bắt trùm ma túy Mexico Video ghi lại cảnh trực thăng Mexico khai hỏa trong chiến dịch truy bắt trùm ma túy, giữa lúc các cuộc đấu súng dữ dội bùng phát tại bang Sinaloa.

Chính quyền bang Sinaloa đã kêu gọi người dân Guasave ở trong nhà và hạn chế di chuyển trên đường phố trong thông báo tối 20/11.

“Các lực lượng thuộc nhóm liên ngành đã được triển khai để thực hiện chiến dịch nhằm lập lại trật tự. Kết quả sẽ được thông báo sau khi hoạt động bảo đảm an ninh kết thúc”, thông báo nêu rõ.