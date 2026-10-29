"Đấu súng" cân não, Liverpool đả bại Chelsea

Morgan Rogers giúp Chelsea có bàn mở tỷ số ở Anfield. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images.

Cuộc chạm trán nảy lửa tại thánh địa Anfield chứng kiến những toan tính chiến thuật kỹ lưỡng khi cả hai huấn luyện viên đều chủ động xoay tua đội hình. Trong bối cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Cole Palmer vì án treo giò, đội khách đến từ London vẫn duy trì cự ly phòng ngự vô cùng kín kẽ. Phía bên kia chiến tuyến, The Kop nhập cuộc thận trọng và chủ động triển khai bóng chậm rãi nhằm thăm dò đối phương.

Những phút đầu diễn ra căng thẳng với các pha vào bóng quyết liệt khiến thần đồng Lewis Koumas và tiền vệ James McConnell của chủ nhà sớm phải nhận thẻ vàng cảnh cáo. Điểm sáng lớn nhất trong lối chơi của Lữ đoàn đỏ thuộc về tài năng trẻ Rio Ngumoha, người liên tục làm khổ hàng thủ áo xanh bằng các pha đi bóng lắt léo bên cánh trái.

Chelsea cũng đưa ra lời đáp trả bằng các pha phản công giàu tốc độ, song trung vệ Virgil van Dijk đã kịp thời can thiệp để từ chối cơ hội của Danny Welbeck. Phút 25, Morgan Rogers ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Ronald Araujo nhưng trọng tài chính xua tay dứt khoát. Cầm bóng nhiều hơn trong phần lớn thời gian, The Kop vẫn tỏ ra lúng túng ở những nhịp xử lý quyết định.

Thế bế tắc kéo dài suốt phần lớn thời gian hiệp một chỉ bị phá vỡ sau bước ngoặt ở phút 40. Pha phạm lỗi vụng về của Ryan Gravenberch với Moises Caicedo trong vòng cấm đã tạo điều kiện để Morgan Rogers lạnh lùng sút tung lưới Giorgi Mamardashvili từ cự ly 11m.

Niềm vui của đại diện thành London kéo dài chưa được bao lâu thì bi kịch phòng ngự lại ập đến chỉ ba phút sau. Trung vệ Wesley Fofana lóng ngóng để bóng chạm tay trong nỗ lực cản phá quả đá phạt góc từ cánh trái của Kostas Tsimikas. Trên chấm phạt đền, Cody Gakpo không phạm bất cứ sai lầm nào để đưa trận thư hùng trở về vạch xuất phát.

Gakpo giúp Liverpool có bàn gỡ hoà. Ảnh: Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images.

Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công diễn ra với tốc độ cao hơn khi cầu thủ trẻ Rio Ngumoha liên tục khuấy đảo hành lang cánh của The Blues. Sự cơ động cùng kỹ thuật khéo léo của sao mai sinh năm 2008 khiến hậu vệ Josh Acheampong bên phía Chelsea phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Nhận thấy các học trò dần bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng, ban huấn luyện The Kop quyết định tung những quân bài chất lượng như Florian Wirtz, Bradley Barcola và Alexander Isak vào sân. Tuy vậy, sự xuất sắc của thủ thành Mike Penders cùng hệ thống bọc lót chắc chắn dưới sự chỉ huy từ Levi Colwill đã hóa giải mọi tình huống nguy hiểm. Pha cản phá xuất sắc của Mamardashvili trước cú dứt điểm hiểm hóc từ Marco Palestra ở phút 78 cũng trực tiếp kéo trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh.

Màn "đấu súng" cân não chứng kiến tâm lý căng cứng của đôi bên với hàng loạt pha hỏng ăn đáng tiếc từ Barco, Tsimikas, Gravenberch và Emegha.

Niềm vui của Liverpool sau khi đán bại Chelsea trong loạt đấu súng. Ảnh của Carl Recine/Getty Images.

Khoảnh khắc định đoạt cục diện xuất hiện khi hậu vệ Joe Gomez dứt điểm lạnh lùng găm bóng vào góc cao, tạo áp lực khủng khiếp lên đối thủ. Bước lên gánh vác hy vọng cuối cùng, Fofana lại tung cú sút thẳng lên khán đài The Kop trong niềm vui vỡ òa của hàng vạn cổ động viên đất Cảng. Chiến thắng nghẹt thở giúp đoàn quân vùng Merseyside nối dài chuỗi trận thăng hoa và hiên ngang bước tiếp vào vòng tứ kết.

Kết quả chung cuộc: Liverpool 1-1 Chelsea (Pen: 6-5)

Cầu thủ ghi bàn:

Liverpool: Cody Gakpo (43')

Chelsea: Morgan Rogers (40')

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.