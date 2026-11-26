Tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình, lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân địa phương. Không khí trang trọng, những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được chuẩn bị công phu đã góp phần làm sống lại niềm tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng trên quê hương Nga Sơn (cũ).

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình là dịp để các thế hệ người dân cùng ôn lại truyền thống lịch sử, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ di sản quê hương.

Niềm vui của những mầm xanh trong ngày hội lớn

Trong chương trình kỷ niệm, sự xuất hiện của các em nhỏ trong những tiết mục múa mang đến không khí tươi vui, giàu cảm xúc. Đằng sau mỗi tiết mục là sự chuẩn bị, tập luyện và niềm háo hức của những diễn viên nhí khi được góp mặt trong một sự kiện có ý nghĩa lớn.

Đối với nhiều em, đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật thông thường. Được đứng trên sân khấu trong Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và người dân, là trải nghiệm đáng nhớ.

Màn trình diễn múa của các em thiếu nhi góp phần tạo không khí tươi vui, trang trọng tại Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Em Lê Diệu Anh, 10 tuổi, một trong những em nhỏ tham gia biểu diễn, chia sẻ: “Khi được chọn tham gia múa trong chương trình, em rất vui và hào hứng. Chúng em đã tập luyện nhiều buổi để có thể biểu diễn tốt nhất. Hôm nay được đứng trên sân khấu trong một chương trình lớn như thế này, em cảm thấy rất tự hào. Em mong tiết mục của chúng em sẽ góp phần làm cho chương trình thêm vui tươi và ý nghĩa”.

Qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các em được rèn luyện sự tự tin, tinh thần tập thể và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương.

Những tiết mục múa có thể chỉ diễn ra trong ít phút, nhưng niềm vui khi được tham gia và những kỷ niệm lưu lại sau chương trình sẽ trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi thơ. Đó cũng là cách để các em thêm gắn bó với những hoạt động của quê hương, từ đó hình thành tình cảm và ý thức trân trọng những giá trị truyền thống.

Tự hào về quê hương, trách nhiệm với lịch sử

Với người dân Nga Sơn, lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu một chặng đường lịch sử mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông, thêm tự hào về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham dự lễ kỷ niệm, cùng hướng về dấu mốc lịch sử của quê hương, đất nước.

Bà Lê Thị Lài, người dân xã Ba Đình, chia sẻ: “Tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi được sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, tôi rất phấn khởi đối với sự phát triển chung của đất nước, trong đó có khu di tích lịch sử Ba Đình và long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình hôm nay”.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm với quy mô lớn, có sự tham gia của đông đảo đại biểu và Nhân dân không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với di tích lịch sử mà còn góp phần lan tỏa giá trị của cuộc khởi nghĩa đến cộng đồng. Những câu chuyện về các thủ lĩnh, nghĩa quân Ba Đình được nhắc lại trong không gian lịch sử càng khiến người dân thêm trân trọng những gì thế hệ đi trước đã để lại.

Tuy nhiên, với những người sinh ra và lớn lên trên quê hương Nga Sơn (cũ), niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc trong ngày lễ. Đó còn là ý thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ di sản, giáo dục truyền thống cho thế hệ sau và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đông đảo người dân quê hương Nga Sơn (cũ) có mặt tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, theo dõi các hoạt động trong lễ kỷ niệm.

Ông Trịnh Ngọc Niên, người dân xã Ba Đình, bày tỏ: “Là người con của quê hương Nga Sơn (cũ), tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có trách nhiệm giữ gìn những giá trị mà cha ông đã để lại. Trước hết là phải hiểu lịch sử, trân trọng các di tích, có ý thức bảo vệ cảnh quan và giới thiệu truyền thống quê hương đến con cháu. Tôi cũng mong muốn thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến lịch sử địa phương, bởi khi hiểu được những hy sinh của thế hệ đi trước, các cháu sẽ có thêm động lực học tập, lao động và đóng góp cho quê hương. Đó cũng là cách thiết thực để tiếp nối truyền thống của cha ông”.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn cần sự chung tay của cộng đồng.

140 năm Khởi nghĩa Ba Đình là một dấu mốc để nhìn lại quá khứ, nhưng cũng là dịp nhắc nhở về trách nhiệm trong hiện tại. Niềm tự hào của người dân Nga Sơn (cũ) hôm nay không chỉ nằm ở những trang sử hào hùng mà còn được thể hiện qua ý thức gìn giữ di sản, tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương. Để dấu son Ba Đình mãi là niềm tự hào trong lòng người dân xứ Thanh, được các thế hệ trân trọng, gìn giữ và tiếp nối.