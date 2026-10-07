Đầu số 075 sắp được đấu giá, giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng

Đầu số di động 075 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động H2H 75. Quyền sử dụng mã mạng 75 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp. Người tham gia phải nộp tiền đặt trước 500 triệu đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 5 đến 12/10. Phiên đấu giá được tổ chức trực tuyến từ 8h30 đến 10h30 ngày 15/10 trên trang thông tin điện tử của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam, theo phương thức trả giá lên.

Mã mạng di động là mã dùng để nhận diện nhà mạng trong hệ thống viễn thông. Tại Việt Nam, mã 75 tương ứng với đầu số 075, từng được sử dụng làm mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Bến Tre. Sau đợt quy hoạch năm 2017, mã vùng điện thoại cố định của tỉnh được chuyển từ 075 sang 0275.

Mã mạng di động H2H (Human-to-Human) được sử dụng cho thuê bao viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, với phương thức giao tiếp giữa người với người.

Trước đó, tháng 7/2026, Cục Viễn thông bán thành công đầu số di động 095, từng gắn với nhà mạng SFone. Viettel trúng đấu giá với 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần khởi điểm.

Hà Anh