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Dầu ô liu đã gắn bó với nền văn minh Địa Trung Hải hàng nghìn năm. Từ thời cổ đại, dầu ô liu được dùng để thắp sáng nhà cửa và không gian công cộng, đồng thời được ứng dụng trong chăm sóc cá nhân và y học cổ truyền. Vì vậy, đây từng là mặt hàng có ý nghĩa kinh tế và xã hội lớn, ăn sâu vào đời sống thường nhật trên khắp vùng Địa Trung Hải.

Nước Ý đã kế thừa và phát triển truyền thống đặc biệt này. Một trong những thế mạnh nổi bật của Ý là sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Từ vị thanh nhẹ, thơm mùi trái cây đến vị đậm hơn, đắng và cay nồng, dầu ô liu nguyên chất của Ý không phải một sản phẩm đơn lẻ mà là cả một thế giới với nhiều sắc thái khác nhau.

Ảnh: Laudemio Frescobaldi

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Casa Italia, trung tâm văn hóa và xúc tiến của Đại sứ quán Ý, tổ chức hội thảo chuyên đề “Dầu ô liu nguyên chất của Ý: Từ truyền thống đến trải nghiệm vị giác”, với sự hợp tác của cộng đồng Slow Food.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Ý trên thế giới lần thứ 11, với chủ đề “Ẩm thực Ý - Di sản UNESCO: Các vùng lãnh thổ và chuỗi giá trị ưu việt”. Tuần lễ này được tổ chức thường niên bởi Thương vụ Ý (ITA), với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Ý (MAECI) cùng Bộ Nông nghiệp, Chủ quyền Lương thực và Lâm nghiệp Ý (MASAF).

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Ý tại Việt Nam - ông Marco della Seta cho biết nước Ý sở hữu hàng trăm giống ô liu (lên đến 600 giống, gần một nửa tổng số giống ô liu trên thế giới), được gọi là các cultivar, mỗi giống có đặc tính riêng. Sự khác biệt về khí hậu, thổ nhưỡng, độ cao và phương thức canh tác tạo nên một dải sản phẩm dầu vô cùng phong phú, với hương thơm, hương vị và kết cấu khác nhau.

“Đây là một số yếu tố làm nên điểm khác biệt của một sản phẩm Ý chất lượng cao và khiến việc nếm thử trở thành trải nghiệm thú vị. Màu sắc, hương thơm, vị đắng và vị cay nồng không phải những đặc điểm ngẫu nhiên: chúng cho chúng ta biết về giống cây, vùng đất và phương pháp sản xuất đằng sau mỗi chai dầu”, ông nói.

Đại sứ Ý tại Việt Nam - ông Marco della Seta phát biểu tại sự kiện.

Theo ông, điều này đặc biệt có ý nghĩa tại một quốc gia như Việt Nam, nơi nền kinh tế và thị trường tiêu dùng không ngừng phát triển. “Khi sức mua tăng lên và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm chất lượng, đây là cơ hội để giới thiệu đến đông đảo công chúng sự đa dạng và giá trị của các sản phẩm nông nghiệp cao cấp của Ý. Làm quen với dầu ô liu nguyên chất là một phần quan trọng của quá trình này: hiểu cách nhận biết chất lượng và cách sử dụng các loại dầu khác nhau có thể mở ra những khả năng ẩm thực mới”.

Chia sẻ thêm về một khía cạnh quan trọng khác của sự kiện, đó là mối quan hệ giữa dầu ô liu Ý và ẩm thực Việt Nam, Đại sứ Marco della Seta nhấn mạnh rằng suy cho cùng, ẩm thực cũng là sự giao lưu văn hóa.

“Chế độ ăn Địa Trung Hải, được quốc tế công nhận về giá trị dinh dưỡng, đặt dầu ô liu nguyên chất ở vị trí trung tâm của cách tiếp cận ăn uống cân bằng," Đại sứ nói. "Dầu ô liu thực sự được xem là một trong những loại dầu ăn tốt cho sức khỏe nhất hiện nay. Tính linh hoạt của nó khiến loại dầu này phù hợp không chỉ với các công thức truyền thống của Ý, mà còn với việc thử nghiệm cùng các nền ẩm thực khác, trong đó có ẩm thực Việt Nam”.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia trong ngành đã thảo luận về lợi ích sức khỏe, đặc tính và khả năng ứng dụng của dầu ô liu nguyên chất trong ẩm thực. Sự kiện khép lại với hoạt động trưng bày và nếm thử các sản phẩm dầu ô liu nguyên chất nhập khẩu từ Ý.