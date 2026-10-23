Đấu nối hạ tầng kỹ thuật các công trình thuộc 2 dự án thành phần tại Sân bay Long Thành

Trong đó, theo Bộ Xây dựng, các Dự án Thành phần 1, các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước; Dự án Thành phần 2, các công trình phục vụ quản lý bay đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đủ điều kiện đấu nối hạ tầng.

Các dự án thành phần 1, 2, Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1 đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 12-2026. Ảnh tư liệu

Cụ thể, với Dự án Thành phần 1, đến nay 6 công trình gồm: trụ sở Hải quan (Bộ Tài chính), trạm Kiểm dịch động vật, trạm Kiểm dịch thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Nam (Bộ Xây dựng), Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an địa phương (UBND thành phố Đồng Nai) đã hoàn thành, có thể đưa vào khai thác trong tháng 12-2026.

Hiện nay, công tác đấu nối hạ tầng kỹ thuật giữa các công trình thuộc Dự án Thành phần 1 và hạ tầng kỹ thuật bên ngoài ranh do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư đã sẵn sàng. Các đơn vị chủ đầu tư đang xác định thời gian và thỏa thuận đấu nối để hoàn thiện theo yêu cầu.

Đối với Dự án Thành phần 2, các hạng mục công trình xây dựng đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn, công trình phục vụ quản lý bay và các hệ thống, thiết bị quản lý bay (trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng) đã hoàn thành cơ bản xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ điện, phòng cháy, chữa cháy, quản lý bay.

Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai công tác kéo rải khoảng 170km cáp trong hệ thống tuynen kỹ thuật đã được ACV bàn giao và đấu nối hạ tầng cung cấp nước sạch, thoát nước thải.

Theo Bộ Xây dựng, các hạng mục của Dự án Thành phần 2 có thể đảm bảo đưa vào khai thác trong tháng 12-2026.