Dầu nhớt ENEOS mang tinh thần Nhật Bản kết nối cùng cộng đồng công nghiệp tại CONTECH VIETNAM 2026

Cùng đội ngũ ENEOS tại CONTECH VIETNAM 2026.

Dấu ấn của ENEOS tại triển lãm công nghiệp

Tại gian hàng D3 - Sảnh 8, Thương hiệu dầu nhớt ENEOS được Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam (NOEV) giới thiệu trong không gian hiện đại, chuyên nghiệp, kết hợp khu vực trưng bày sản phẩm và tư vấn trực tiếp cho khách tham quan.

Thông qua CONTECH VIETNAM 2026, ENEOS kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông, công nghiệp và hàng hải, đồng thời giới thiệu các sản phẩm dầu nhớt, dầu công nghiệp trên nền tảng công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, ENEOS còn mang đến các giải pháp bôi trơn, hỗ trợ giảm ma sát, hạn chế hao mòn và bảo vệ máy móc, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành của doanh nghiệp

Không gian trưng bày các sản phẩm dầu nhớt ENEOS.

Từ sản phẩm đến giải pháp cho từng nhu cầu vận hành

Mỗi ngành công nghiệp có những yêu cầu riêng về máy móc và điều kiện vận hành, kéo theo nhu cầu bôi trơn khác nhau.

Tại CONTECH VIETNAM 2026, ENEOS giới thiệu các giải pháp dầu nhớt cho đa dạng thiết bị, từ cơ khí, xây dựng, giao thông đến công nghiệp và hàng hải, hỗ trợ thiết bị vận hành ổn định, bảo vệ chi tiết máy và nâng cao hiệu quả bảo dưỡng.

Qua đó, ENEOS hướng sản phẩm đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp và ứng dụng.

Đội ngũ ENEOS tư vấn và trao đổi cùng khách tham quan.

Kết nối để hiểu hơn nhu cầu thị trường

Điểm nhấn tại gian hàng ENEOS không chỉ nằm ở không gian trưng bày mà còn ở những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với khách tham quan.

Thông qua việc tìm hiểu sản phẩm và chia sẻ những vấn đề trong quá trình vận hành, ENEOS có thêm góc nhìn về nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ đó tư vấn giải pháp dầu nhớt phù hợp với từng thiết bị và điều kiện sử dụng.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm và giải pháp dầu nhớt ENEOS.

Cùng ENEOS tạo nên những kết nối giá trị

Sự hiện diện tại CONTECH VIETNAM 2026 thể hiện định hướng của ENEOS trong việc tăng cường kết nối với khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp. Qua các hoạt động tại gian hàng, ENEOS có thêm cơ hội lắng nghe nhu cầu thực tế và mở rộng kết nối với thị trường.

Trong sản xuất và công nghiệp, dầu nhớt đóng vai trò trong việc bảo vệ và duy trì hiệu quả máy móc, thiết bị. Với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản, ENEOS hướng đến các giải pháp bôi trơn phù hợp với từng ngành và điều kiện vận hành.

Khách tham quan trải nghiệm trò chơi tương tác cùng ENEOS tại triển lãm.

Tiếp tục hành trình tại thị trường Việt Nam

ENEOSbắt đầu hoạt động kinh doanh dầu mỡ nhờn tại Việt Nam từ năm 1997 và đưa nhà máy pha chế dầu nhờn tại Hải Phòng vào hoạt động năm 2014.

Gần ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, ENEOS tiếp tục mang công nghệ và kinh nghiệm Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và vận hành.

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam (NOEV) trân trọng cảm ơn khách hàng, đối tác và khách tham quan đã ghé thăm gian hàng ENEOS tại CONTECH VIETNAM 2026.

ENEOS kết nối cùng khách hàng và đối tác tại triển lãm.

Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam Địa chỉ: Khu đất CN5.3G, Khu Công nghiệp Đình Vũ, P. Đông Hải, Hải Phòng Số điện thoại: (+84-225) 3200 988