Động cơ xăng trên xe hybrid vận hành ngắt quãng, thường xuyên khởi động lại và có nhiệt độ thấp hơn động cơ trên xe xăng truyền thống. Vì vậy, dầu nhớt cần lưu thông nhanh, chống hơi ẩm và duy trì khả năng bôi trơn ổn định.

Dầu nhớt dành cho xe hybrid. Ảnh minh họa. Ảnh: Jalopnik

Dầu động cơ là hỗn hợp dầu gốc và phụ gia, giúp giảm ma sát và nhiệt bên trong động cơ. Dầu bảo vệ, làm mát các chi tiết và duy trì hoạt động của mọi xe dùng động cơ đốt trong. Quy trình thay dầu về cơ bản không phụ thuộc loại hệ truyền động.

Bốn nhóm dầu động cơ cơ bản gồm dầu khoáng, dầu tổng hợp toàn phần, dầu bán tổng hợp và dầu cho xe có số km cao. Động cơ hybrid có đặc tính vận hành riêng nên dầu chuyên dụng thường loãng hơn và chứa nhiều phụ gia hơn.

Ở tốc độ thấp, xe hybrid thường dùng mô tơ điện để di chuyển. Động cơ xăng hoạt động khi xe tăng tốc hoặc chạy ở tốc độ cao hơn. Chu kỳ chuyển đổi và khởi động liên tục tạo ra áp lực khác với động cơ xăng vận hành thường xuyên.

Động cơ hybrid thường hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn xe chỉ dùng động cơ đốt trong. Nhiệt độ này có lợi cho mức tiêu thụ nhiên liệu nhưng không phải lúc nào cũng đủ để làm bay hơi nước ngưng tụ trong dầu.

Hơi nước và tạp chất mắc lại có thể làm loãng dầu, giảm hiệu quả bôi trơn. Tình trạng kéo dài dễ gây ăn mòn, hình thành cặn bùn và rút ngắn tuổi thọ động cơ. Vì vậy, dầu hybrid cần tăng khả năng kiểm soát độ ẩm.

Dầu động cơ thông thường cũng thường đặc hơn mức cần thiết đối với xe hybrid. Các con số trong cấp độ nhớt thể hiện độ nhớt ở nhiệt độ thấp và cao. Dầu có độ nhớt thấp lưu thông nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.

Trên xe hybrid, dầu loãng giúp duy trì khả năng bôi trơn sau mỗi lần động cơ xăng khởi động lại. Dầu đặc hơn không đồng nghĩa bảo vệ tốt hơn. Qua nhiều lần khởi động nguội, loại dầu này có thể không kịp nóng để lưu thông hiệu quả.

Dầu chuyên dụng cho hybrid hầu hết thuộc nhóm tổng hợp toàn phần. Độ nhớt cho biết độ đặc của dầu, còn chỉ số độ nhớt phản ánh mức thay đổi đặc tính này theo nhiệt độ. Thông số chỉ số độ nhớt hiếm khi xuất hiện trên chai dầu.

Chỉ số độ nhớt cao giúp dầu duy trì độ ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng. Với chỉ số thấp, dầu đặc lên khi lạnh và loãng đi khi nóng. Dầu tổng hợp có chỉ số cao hơn dầu khoáng nên phù hợp hơn với động cơ hybrid.

Dầu hybrid còn chứa nhiều phụ gia và chất chống oxy hóa để làm sạch động cơ, đồng thời hạn chế tác động của hơi ẩm. Tuy nhiên, dầu thông thường không làm hỏng động cơ hybrid như trường hợp đổ nhầm dầu diesel vào xe xăng hoặc ngược lại.

Dầu chuyên dụng cho hybrid xuất hiện khá muộn dù mẫu xe hybrid đầu tiên được bán tại Mỹ từ năm 1999. Motul ra mắt loại dầu này năm 2016, tiếp đến là Valvoline năm 2019 và Mobil 1 năm 2023.

Triax cũng cung cấp dầu dành riêng cho động cơ hybrid. Lucas Oil bán phụ gia xử lý dầu với công thức chuyên biệt từ năm 2025. Dù xe hybrid ngày càng phổ biến, lựa chọn dầu chuyên dụng trên thị trường vẫn còn tương đối hạn chế.

Nếu thương hiệu quen dùng không có sản phẩm riêng cho hybrid, chủ xe có thể chọn dầu tổng hợp toàn phần với cấp độ nhớt thấp và chỉ số độ nhớt cao. Tuy nhiên, sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất luôn là căn cứ ưu tiên khi chọn dầu.

Xe hybrid không cần quy trình thay dầu đặc biệt. Khoảng cách số km giữa hai lần thay dầu thường tương đương xe chỉ dùng động cơ đốt trong. Triax, Mobil 1 và Amsoil cho biết dầu hybrid cao cấp của họ có thể bảo vệ động cơ tới 15.000 dặm, khoảng 24.140 km.

Mức 15.000 dặm còn cao hơn quãng đường trung bình một người Mỹ lái xe trong một năm. Dù vậy, thời điểm thay dầu thực tế vẫn phải tuân theo khuyến cáo của hãng xe và điều kiện vận hành.