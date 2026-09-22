Đau ngực trở lại sau đặt 5 stent, phát hiện 2 vị trí mạch vành hẹp trên 95%

Đau ngực trở lại sau 5 năm đặt stent

Ông Toản, 56 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu và nhồi máu cơ tim. Tháng 9/2021, ông từng được can thiệp đặt 5 stent động mạch vành.

Gần đây, những cơn đau ngực xuất hiện trở lại. Lo ngại bệnh mạch vành diễn tiến, ông đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thăm khám.

Kết quả chụp CT động mạch vành trên hệ thống CT 2560 lát cắt cho thấy tình trạng xơ vữa ở cả 3 nhánh động mạch vành, gây hẹp từ mức độ trung bình đến nặng. Một số vị trí từng đặt stent cũng xuất hiện dấu hiệu bất thường trong lòng stent.

Các bác sĩ tiếp tục chụp động mạch vành qua da để đánh giá chính xác tổn thương. Kết quả ghi nhận động mạch vành phải (RCA) hẹp trên 95% tại vị trí phía trước stent cũ. Động mạch mũ (LCX) cũng hẹp trên 95% ngay trong stent đã đặt.

Dựa trên triệu chứng lâm sàng và kết quả thăm dò, người bệnh được chẩn đoán đau thắt ngực không ổn định trên nền bệnh mạch vành đã can thiệp nhiều lần.

ThS.BS Nguyễn Đình Công, Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết, đây là trường hợp có tổn thương mạch vành phức tạp. Người bệnh từng nhồi máu cơ tim, đã đặt nhiều stent nhưng tình trạng xơ vữa vẫn tiếp tục tiến triển, đồng thời xuất hiện tái hẹp trong stent.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Chia 2 giai đoạn can thiệp để xử trí từng tổn thương

Sau hội chẩn và đánh giá toàn diện, ê-kíp quyết định chia quá trình can thiệp thành 2 giai đoạn, lần lượt xử trí từng tổn thương nhằm kiểm soát quá trình điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trong lần đầu, các bác sĩ tập trung tái thông vị trí hẹp trên 95% tại động mạch vành phải và đặt thêm 1 stent.

Ba ngày sau, khi sức khỏe ổn định, ông Toản tiếp tục được can thiệp vị trí tái hẹp trên 95% trong stent cũ tại động mạch mũ, đồng thời đặt stent thứ hai.

Sau 2 lần can thiệp, dòng máu qua các động mạch vành được khơi thông, tình trạng đau ngực cải thiện rõ rệt. Người bệnh hồi phục tốt và được tiếp tục theo dõi, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng chỉ định, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và tái khám định kỳ.

ThS.BS Nguyễn Đình Công cho biết, ở người bệnh từng nhồi máu cơ tim và đã đặt nhiều stent, xơ vữa động mạch vành vẫn có thể tiến triển tại những vị trí khác hoặc gây tái hẹp trong stent.

Việc can thiệp thành công mới chỉ là một phần của quá trình điều trị. Người bệnh cần tuân thủ thuốc, kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu và các yếu tố nguy cơ, đồng thời tái khám định kỳ để phát hiện sớm bất thường.

"Đau ngực trở lại sau đặt stent, không nên chủ quan. Người từng nhồi máu cơ tim hoặc đã can thiệp mạch vành nhiều lần vẫn có nguy cơ xuất hiện tổn thương mới hoặc tái hẹp trong stent.

Khi đau ngực tái diễn, cần thăm khám sớm để đánh giá tình trạng tưới máu cơ tim và nguy cơ tái hẹp, từ đó có hướng xử trí phù hợp", ThS.BS Nguyễn Đình Công cảnh báo.

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