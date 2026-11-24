Đậu nành – từ nguyên liệu thực phẩm đến thành phần chăm sóc da

Đậu nành vốn quen thuộc trong bữa ăn với các sản phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành, miso và nước tương. Tuy nhiên, trong ngành mỹ phẩm, loại hạt này đang được khai thác dưới nhiều dạng khác nhau, từ dầu đậu nành, protein thủy phân, chiết xuất đậu nành đến isoflavone và các thành phần lên men.

Điều khiến đậu nành trở nên đáng chú ý không chỉ là khả năng cung cấp độ ẩm hay chất chống oxy hóa. Một số hợp chất có nguồn gốc từ đậu nành có thể tác động đến cách sắc tố được vận chuyển trong da – một cơ chế khác so với việc trực tiếp làm giảm sản xuất melanin, vốn thường được nhắc đến khi nói về các thành phần làm sáng da.

Theo tổng quan hệ thống đăng trên Journal of Clinical Medicine năm 2023, các nghiên cứu về đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành đã ghi nhận những kết quả tiềm năng liên quan đến lão hóa da, độ ẩm, hàng rào bảo vệ da, tăng sắc tố và cấu trúc mô da. Tổng quan này tập hợp 30 nghiên cứu, gồm 13 nghiên cứu bổ sung qua đường uống và 17 nghiên cứu sử dụng sản phẩm bôi ngoài da.

Dù không phải mọi kết quả đều có thể quy trực tiếp cho đậu nành do một số nghiên cứu sử dụng công thức phối hợp nhiều thành phần, các dữ liệu này cho thấy đậu nành không đơn thuần là một nguyên liệu dưỡng da mang tính xu hướng.

Cơ chế làm sáng da ít được biết đến: Ngăn sắc tố được chuyển đến bề mặt

Khi nói đến việc làm sáng da, nhiều người thường nghĩ đến việc ngăn chặn quá trình sản xuất melanin. Nhưng sắc tố da không chỉ phụ thuộc vào lượng melanin được tạo ra, mà còn vào cách sắc tố này được phân phối giữa các tế bào.

Melanin được sản xuất bởi các tế bào hắc tố (melanocyte). Sau khi hình thành, sắc tố được đóng gói trong các cấu trúc nhỏ gọi là melanosome và được chuyển đến các tế bào sừng (keratinocyte) ở lớp biểu bì. Chính quá trình phân phối này góp phần quyết định màu sắc da và sự xuất hiện của các vùng tăng sắc tố.

Một số protein có nguồn gốc từ đậu nành, đặc biệt là soybean trypsin inhibitor (STI) và Bowman-Birk inhibitor (BBI), có thể tác động đến quá trình tế bào sừng tiếp nhận melanosome. Các hợp chất này được nghiên cứu về khả năng ảnh hưởng đến tín hiệu của thụ thể protease-activated receptor 2 (PAR-2), qua đó hạn chế quá trình tế bào sừng tiếp nhận sắc tố.

Điều này có nghĩa là, trong một số công thức mỹ phẩm, đậu nành có thể góp phần hạn chế lượng sắc tố được phân phối đến các tế bào da xung quanh, thay vì chỉ tác động đến việc sản xuất melanin.

Đây là cơ chế đã được nghiên cứu trong các công trình về đậu nành và tăng sắc tố, đồng thời được đánh giá trong một số thử nghiệm lâm sàng về mỹ phẩm chứa đậu nành.

Tác dụng này đặc biệt đáng chú ý đối với tình trạng da xỉn màu, không đều màu hoặc tăng sắc tố dạng đốm, dù đậu nành không được xem là phương pháp điều trị thay thế cho các liệu pháp chuyên biệt dành cho nám hoặc các rối loạn sắc tố phức tạp.

Một nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, có nhóm đối chứng, được công bố năm 2007, đánh giá sản phẩm dưỡng ẩm chứa các protein đậu nành STI và BBI trên 65 phụ nữ có dấu hiệu tổn thương da do ánh nắng. Sau 12 tuần, nhóm sử dụng sản phẩm chứa đậu nành ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với nhóm dùng sản phẩm nền đối chứng ở các chỉ số như sắc tố không đồng đều, da xỉn màu, nếp nhăn nhỏ, kết cấu, tông màu và vẻ ngoài tổng thể của làn da.

Không chỉ làm sáng: Đậu nành còn hỗ trợ hàng rào bảo vệ da

Một lợi ích khác ít được chú ý của đậu nành là khả năng hỗ trợ duy trì độ ẩm và hàng rào bảo vệ của da.

Dầu đậu nành chứa các axit béo, trong đó có axit linoleic, cùng các thành phần có khả năng chống oxy hóa. Trong các công thức mỹ phẩm, dầu và các thành phần lipid có nguồn gốc từ đậu nành có thể góp phần làm mềm da, giảm cảm giác khô và hỗ trợ chức năng của hàng rào bảo vệ da.

Trong khi đó, protein đậu nành và một số dẫn xuất được sử dụng trong các công thức dưỡng da nhằm hỗ trợ giữ ẩm và cải thiện độ mềm mại của làn da. Tác dụng thực tế phụ thuộc vào dạng thành phần, nồng độ, công thức và cách sử dụng sản phẩm.

Điểm đáng chú ý là hàng rào bảo vệ da không chỉ liên quan đến việc giữ nước, mà còn đóng vai trò hạn chế tác động của các yếu tố môi trường, giúp da duy trì trạng thái ổn định và giảm nguy cơ bị kích ứng khi tiếp xúc với những tác nhân bên ngoài.

Trong tổng quan hệ thống năm 2023, các nghiên cứu sử dụng sản phẩm từ đậu nành qua đường bôi ghi nhận những kết quả tích cực đối với độ ẩm và chức năng hàng rào bảo vệ da, trong đó chỉ số mất nước qua biểu bì (TEWL) là một trong những phép đo thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả. Tuy nhiên, các kết quả giữa các nghiên cứu không đồng nhất và chưa đủ để khẳng định rằng mọi sản phẩm chứa đậu nành đều có tác dụng tương tự.

Isoflavone: Một hướng nghiên cứu về làn da trong giai đoạn mãn kinh

Đậu nành còn chứa isoflavone, nhóm hợp chất thực vật thường được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và khả năng tương tác với các thụ thể estrogen.

Đây cũng là lý do isoflavone được quan tâm trong các sản phẩm chăm sóc da dành cho phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Khi nồng độ estrogen giảm, da có thể trở nên khô hơn, giảm độ đàn hồi, mỏng hơn và nếp nhăn trở nên rõ rệt hơn. Những thay đổi này liên quan đến quá trình điều chỉnh cấu trúc da, collagen và các thành phần hỗ trợ độ đàn hồi.

Isoflavone, đặc biệt là các hợp chất như genistein, được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ một số đặc tính của da thông qua hoạt tính chống oxy hóa và tương tác với các cơ chế sinh học liên quan đến estrogen.

Tuy nhiên, isoflavone không phải là estrogen và không thể mặc nhiên xem các sản phẩm chứa hợp chất này là liệu pháp thay thế hormone. Những tác động của isoflavone lên da được nghiên cứu ở các mức độ khác nhau, phụ thuộc vào cách sử dụng, nồng độ, công thức và đặc điểm của người tham gia.

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi được công bố năm 2023 trên tạp chí Nutrients đánh giá tác dụng của protein đậu nành chứa isoflavone đối với các dấu hiệu lão hóa da và độ ẩm ở phụ nữ mãn kinh. Nghiên cứu góp thêm dữ liệu về tiềm năng của các sản phẩm đậu nành trong việc cải thiện một số đặc điểm da liên quan đến lão hóa, nhưng cũng cần được đặt trong bối cảnh nghiên cứu cụ thể, không suy rộng thành hiệu quả chắc chắn đối với tất cả người dùng.

Một phân tích tổng hợp công bố năm 2025 trên tạp chí Menopause, tổng hợp 47 nghiên cứu với 2.657 người tham gia, cũng ghi nhận một số cải thiện về chỉ số độ nhám da và bề mặt nếp nhăn khi sử dụng isoflavone. Tuy nhiên, nghiên cứu này tập trung vào các can thiệp isoflavone ở phụ nữ mãn kinh, nên không thể coi kết quả là bằng chứng về hiệu quả của mọi mỹ phẩm bôi ngoài da chứa đậu nành.

Vì sao đậu nành lên men được chú ý trong mỹ phẩm Hàn Quốc?

Trong các xu hướng chăm sóc da Hàn Quốc, đậu nành lên men đang được đưa vào nhiều sản phẩm dưỡng da, đặc biệt là tinh chất và các sản phẩm dưỡng ẩm.

Quá trình lên men sử dụng vi sinh vật có thể làm thay đổi cấu trúc và thành phần của nguyên liệu, tạo ra các hợp chất hoặc dạng phân tử khác nhau. Với đậu nành, quá trình này có thể ảnh hưởng đến isoflavone và các thành phần sinh học khác, nhưng không có nghĩa cứ lên men là các chất sẽ được hấp thụ tốt hơn hoặc sản phẩm sẽ có hiệu quả vượt trội. Điều này phụ thuộc vào loại vi sinh vật, quy trình lên men, thành phần thu được và công thức mỹ phẩm cuối cùng.

Trong thực tế, các sản phẩm chứa đậu nành lên men thường được định vị theo hướng dưỡng ẩm, làm dịu và hỗ trợ cải thiện chất lượng da. Một số dòng sản phẩm K-beauty sử dụng chiết xuất đậu nành lên men như thành phần nổi bật, phản ánh xu hướng khai thác nguyên liệu truyền thống bằng công nghệ mỹ phẩm hiện đại.

Sự hấp dẫn của đậu nành lên men nằm ở việc kết hợp một nguyên liệu quen thuộc với phương pháp xử lý sinh học, tạo ra những công thức chăm sóc da đa dạng hơn. Tuy vậy, hiệu quả cần được đánh giá dựa trên dữ liệu của từng sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào cụm từ “lên men” trên nhãn.

Đậu nành có thể thay thế vitamin C, retinol hay các sản phẩm trị nám không?

Đậu nành có những cơ chế và lợi ích riêng, nhưng không nên xem đây là thành phần có thể thay thế cho mọi hoạt chất chăm sóc da.

Vitamin C thường được sử dụng trong các công thức chống oxy hóa và hỗ trợ cải thiện sắc tố da. Retinoid có nhiều nghiên cứu về tác động lên quá trình tái tạo da, một số dấu hiệu lão hóa và các vấn đề da liễu khác. Trong khi đó, các thành phần từ đậu nành, đặc biệt là một số protein có hoạt tính ức chế protease, được quan tâm ở cơ chế liên quan đến vận chuyển melanosome.

Ba nhóm thành phần có thể tác động đến những cơ chế khác nhau và không nhất thiết phải được xem là đối thủ. Đậu nành có thể là một lựa chọn bổ sung trong quy trình chăm sóc da, đặc biệt khi người dùng hướng đến việc cải thiện độ ẩm, tông màu da và các dấu hiệu lão hóa nhẹ.

Đối với nám, tăng sắc tố kéo dài hoặc các vấn đề da cần điều trị, việc lựa chọn sản phẩm nên dựa trên tình trạng cụ thể và tư vấn của chuyên gia da liễu. Đậu nành không phải giải pháp xóa nám nhanh và cũng không thay thế việc chống nắng.

Chọn sản phẩm chứa đậu nành: Không phải cứ có soybean là giống nhau

Đậu nành có thể xuất hiện trong danh sách thành phần dưới nhiều tên gọi, chẳng hạn:

Soybean oil: dầu đậu nành, thường được sử dụng để làm mềm da và cung cấp lipid.

Soy extract: chiết xuất đậu nành, thành phần và tác dụng phụ thuộc vào phương pháp chiết xuất.

Hydrolyzed soy protein: protein đậu nành thủy phân, thường được sử dụng trong các công thức dưỡng da hoặc dưỡng tóc.

Soy isoflavones: nhóm hợp chất isoflavone có nguồn gốc từ đậu nành.

Fermented soy extract: chiết xuất đậu nành lên men, thành phần thu được phụ thuộc vào quy trình lên men.

Nếu mục tiêu là cải thiện tông màu da và các vùng sắc tố không đều, người dùng nên quan tâm đến loại chiết xuất, công thức hoàn chỉnh và bằng chứng về sản phẩm, thay vì chỉ tìm một sản phẩm có chữ “soy” trên nhãn.

Đậu nành cũng không hoàn toàn không có nguy cơ. Người có tiền sử dị ứng với đậu nành nên thận trọng khi sử dụng các sản phẩm chứa protein hoặc chiết xuất từ đậu nành. Dầu đậu nành tinh luyện có thể chứa lượng protein còn lại rất thấp, nhưng không nên mặc định rằng mọi sản phẩm có chứa dầu đậu nành đều an toàn cho người bị dị ứng. Da đang bị tổn thương, viêm hoặc có hàng rào bảo vệ suy yếu cũng có thể nhạy cảm hơn với các thành phần trong mỹ phẩm.

Từ một nguyên liệu quen thuộc trong thực phẩm, đậu nành đang cho thấy những ứng dụng đáng chú ý trong chăm sóc da, đặc biệt ở các cơ chế liên quan đến sắc tố, độ ẩm và các dấu hiệu lão hóa. Điều đáng quan tâm không phải là loại hạt này có thể thay thế những hoạt chất nổi tiếng hay không, mà là những cơ chế riêng của nó có thể bổ sung cho các quy trình chăm sóc da vốn đang ngày càng hướng đến sự dịu nhẹ, duy trì lâu dài và dựa trên bằng chứng khoa học.