Đầu năm 2027 tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị.

Theo Kế hoạch số 114-KH/TU, ngày 29/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lễ tuyên dương dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1/2027. 175 bí thư cấp ủy xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở theo những nguyên tắc, tiêu chí cụ thể sẽ được tuyên dương tại sự kiện.

Đây là những người có đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đại diện các ban, sở, ngành và địa phương đã thảo luận, rà soát các công việc cần triển khai trước, trong và sau lễ tuyên dương; đóng góp ý kiến nhằm bảo đảm các điều kiện để tổ chức sự kiện chu đáo, trang trọng, thiết thực và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, hướng dẫn việc lựa chọn bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chí; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định danh sách chính thức 175 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ tuyên dương; thống nhất đầu mối cung cấp, kiểm chứng thông tin. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp triển khai các phần việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương triển khai các phần việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ tuyên dương bảo đảm trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn và ý nghĩa chính trị sâu sắc.

Lễ tuyên dương Bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027 là hoạt động chính trị thiết thực chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời là dịp tôn vinh những cá nhân điển hình, lan tỏa hình ảnh người bí thư cấp ủy cơ sở bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị.