Đầu mối thông tin, trao đổi, giải đáp đề xuất, kiến nghị về vị trí việc làm

Theo Dangcongsan.vn, tại Hội nghị quán triệt, tập huấn toàn quốc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm của hệ thống chính trị ngày 22/10/2026, nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị đề nghị thiết lập đầu mối thông tin và kênh trao đổi chung để kịp thời thảo luận, chia sẻ cách làm và được giải đáp thống nhất trong quá trình triển khai. Vụ Tổ chức Điều lệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trả lời như sau:

Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027 - 2031.

Đồng thời, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, chỉ đạo toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các vụ địa bàn (I, II, III, V) và Vụ Tổ chức - Điều lệ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, cập nhật, nắm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại phiên họp ngày 23/10/2026, Phó Trưởng Ban Hà Minh Hải đã chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số, Văn phòng Ban phối hợp với Viettel công khai thông tin số điện thoại liên hệ của cán bộ Tổ Công tác thông qua cổng phần mềm Viettel, Cổng thông tin của Đảng để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ hỗ trợ giải đáp, cùng với đó tạo chuyên mục hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Email và số điện thoại tiếp nhận hỗ trợ, giải đáp, hướng dẫn về rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu VTVL.

Do đó, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị trao đổi trực tiếp với cán bộ Ban Tổ chức Trung ương được phân công theo dõi địa bàn để phối hợp hướng dẫn, thông tin, phản ánh và báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh (nếu có).

Các vụ địa bàn có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, phân loại các vấn đề, khó khăn, vướng mắc, định kỳ hàng tuần gửi Vụ Tổ chức - Điều lệ - bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác để giải đáp, trả lời bằng văn bản chung cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo không trùng lắp câu hỏi, một câu hỏi không hỏi đi hỏi lại nhiều lần, các địa phương cùng được giải đáp về các vấn đề giống nhau./.