Đầu mối kết nối vùng nuôi trồng thủy sản với doanh nghiệp và thị trường

Hợp tác xã được xác định là đầu mối kết nối xã viên, vùng nuôi với doanh nghiệp, logistics và thị trường; hướng đến tổ chức nguồn cung, tăng khả năng kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Điểm đáng chú ý của Hợp tác xã KLC Đại Dương XI (HTX) là mô hình hướng đến giải quyết những vấn đề trực tiếp của người nuôi biển. Thay vì từng hộ tự tổ chức sản xuất và tìm đầu ra, hợp tác xã tập hợp xã viên, hỗ trợ tổ chức sản xuất, kết nối doanh nghiệp và thị trường. Theo chính sách được công bố, xã viên được định hướng hỗ trợ từ gia nhập hợp tác xã, mặt nước nuôi, nguồn giống, thức ăn, kỹ thuật, kết nối đầu ra đến tổ chức đội cứu hộ 24/7 tại vùng nuôi.

Ông Huỳnh Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc KLC Seafood, cho biết việc thành lập hợp tác xã không chỉ nhằm mở rộng liên kết vùng nuôi, quan trọng hơn là xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và người nuôi biển. Doanh nghiệp hướng tới kết nối kinh nghiệm sản xuất của xã viên với năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và phát triển thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản Việt Nam. KLC Seafood đang phát triển mạng lưới vùng nuôi liên kết khoảng 884 ha tại các địa phương Cam Ranh - Vạn Ninh và Sông Cầu (Đắk Lắk), với các nhóm sản phẩm gồm tôm hùm bông, tôm hùm xanh, ốc hương, cá mú, bào ngư và nhiều loại thủy hải sản giá trị cao.

Khánh Hòa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nuôi biển và được xác định là một trong những địa phương tiên phong, có vai trò dẫn dắt phát triển nuôi biển công nghệ cao của cả nước. Thực tế, địa phương đã hình thành các vùng nuôi tập trung, có nhiều đối tượng thủy sản giá trị kinh tế cao và một số doanh nghiệp đã đầu tư nuôi biển theo quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hướng tới phát triển thị trường, xuất khẩu. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, nuôi biển phải chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức sản xuất theo chuỗi; giảm dần khai thác, tăng nuôi trồng, đồng thời gắn vùng nuôi với giống, thức ăn, khoa học - công nghệ, chế biến và thị trường.

Trong quá trình đó, sự liên kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh, giúp tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm. Đề án thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao tại Khánh Hòa cùng sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ nuôi được kỳ vọng tạo động lực để địa phương xây dựng mô hình có thể nhân rộng.

Ra mắt hợp tác xã gắn vùng nuôi với chuỗi giá trị thủy sản. Ảnh Đặng Tuấn -TTXVN

Việc phát triển các chuỗi liên kết từ người nuôi, hợp tác xã đến doanh nghiệp vì vậy không chỉ nâng thu nhập cho người dân ven biển mà còn góp phần gia tăng giá trị, sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam.

Sự ra đời của Hợp tác xã KLC Đại Dương XI cho thấy hướng liên kết từ người nuôi -hợp tác xã - doanh nghiệp - logistics - thị trường đang được cụ thể hóa ngay từ vùng nuôi. Với mô hình này, hợp tác xã không chỉ thực hiện chức năng tập hợp xã viên mà còn trở thành mắt xích trong kiểm soát nguồn hàng, chất lượng và truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị thủy sản địa phương và thúc đẩy ngành nuôi biển Khánh Hòa phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.