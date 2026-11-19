Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/11. Là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev kể từ khi nhậm chức, chuyến thăm đánh dấu một mốc son trong mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Azerbaijan. Sự kiện này cho thấy Azerbaijan coi trọng vị thế, vai trò của Việt Nam, cửa ngõ để Azerbaijan tăng cường hiện diện tại châu Á-Thái Bình Dương, qua đó phát huy vai trò cầu nối, sự ủng hộ của Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước Đông Nam Á.

Thời gian qua Azerbaijan đã thực hiện chính sách cải cách hành chính mạnh mẽ, tăng trách nhiệm của hệ thống hành pháp, thực hiện chính sách phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người dân. Những năm gần đây, nền kinh tế Azerbaijan tăng trưởng tích cực. Azerbaijan triển khai đường lối đối ngoại đa dạng, cân bằng; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế.

Hành trình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Azerbaijan là một hành trình đáng tự hào, kết tinh của tình cảm chân thành, sự tin cậy lẫn nhau và nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Từ những năm 50 và 60 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhà lãnh đạo Azerbaijan Heydar Aliyev đã dày công vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Năm 1992, Việt Nam và Azerbaijan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới cho quan hệ song phương.

Trên hành trình 35 năm qua, quan hệ Việt Nam-Azerbaijan phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc cấp cao tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết… Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Azerbaijan của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 5/2025, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, ghi một dấu mốc lịch sử trên chặng đường hơn 30 năm đồng hành cùng phát triển. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Azerbaijan tiếp tục tăng cường, củng cố các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời mở đường thúc đẩy hình thành các cơ chế mới, qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trên cả bình diện song phương và đa phương.

Việt Nam và Azerbaijan đã thành lập Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật ở cấp Bộ trưởng và tiến hành ba khóa họp, gần đây nhất vào tháng 7/2025 tại Hà Nội. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt gần 150 triệu USD vào năm 2025; và gần 60 triệu USD trong tám tháng đầu năm 2026. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu máy tính, điện thoại và linh kiện, thủy sản, nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm từ dầu. Quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa để phát triển. Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược được thiết lập năm 2025, Việt Nam và Azerbaijan đang nỗ lực khai thác các cơ hội nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch trao đổi thương mại song phương tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Azerbaijan có truyền thống hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục-đào tạo, quốc phòng, giao lưu nhân dân... Trên cơ sở những điểm tương đồng về giá trị truyền thống, văn hóa, Việt Nam và Azerbaijan đang tiếp tục bắc thêm những nhịp cầu hữu nghị nhằm tăng sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, xây dựng nền tảng xã hội ngày càng vững chắc để quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển bền vững.

Đón tiếp Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Azerbaijan ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Chuyến thăm góp phần phát huy cao độ vai trò của ngoại giao nguyên thủ trong huy động, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước, trực tiếp đóng góp vào các mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới.