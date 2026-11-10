Dấu mốc quan trọng trong hợp tác giáo dục đại học giữa Việt Nam và Nhật Bản

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn (Trường đại học Việt Nhật) tham gia chương trình Sakura Science tại Đại học Kwansei Gakuin, Nhật Bản, tháng 11/2026. (Ảnh: VJU)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8-11/11/2026, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Trường đại học Việt Nhật (VJU). Đây là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giáo dục đại học giữa hai quốc gia, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai Chính phủ đối với sự phát triển của trường.

Chiều tối 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về phát triển Trường đại học Việt Nhật tại Việt Nam và Công hàm trao đổi với Nhật Bản về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Dự án xây dựng Trường đại học Việt Nhật.

Về Hiệp định, đại diện Chính phủ Việt Nam, ông Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, và đại diện Chính phủ Nhật Bản, ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đã ký kết văn kiện quan trọng này. Hiệp định có thời hạn 5 năm.

Theo đó, hai Chính phủ thống nhất thúc đẩy phát triển Trường đại học Việt Nhật trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc có uy tín trong khu vực trên cơ sở vận dụng các thế mạnh của Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tăng cường hợp tác hai nước trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hoạt động trao đổi giữa sinh viên Trường đại học Việt Nhật và Đại học Kobe, ngày 13/8/2026. (Ảnh: VJU)

Hiệp định xác lập khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ trên ba phương diện trọng tâm: cơ chế quản trị và huy động nguồn lực; phát triển cơ sở vật chất; thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu chung.

Về cơ chế quản trị, Hiệp định hướng tới thiết lập mô hình quản trị đại học đặc thù, phù hợp với tính chất hợp tác liên Chính phủ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Mô hình đồng Hiệu trưởng (một Hiệu trưởng người Việt Nam và một Hiệu trưởng người Nhật Bản), cùng cơ chế phát huy vai trò của Hội đồng Trường với sự tham gia bình đẳng của đại diện hai phía, sẽ tạo điều kiện để Trường đại học Việt Nhật tăng cường huy động nguồn lực, thu hút giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản.

Trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, Hiệp định tạo điều kiện để Trường đại học Việt Nhật mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản. Các hoạt động trọng tâm bao gồm phát triển chương trình đào tạo song bằng, trao đổi giảng viên và sinh viên, đồng hướng dẫn nghiên cứu, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, đồng thời thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp trong kết nối chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ năng toàn diện cho người học.

Trong đó, VJU Consortium (Liên minh các đối tác Nhật Bản hỗ trợ sự phát triển của Trường đại học Việt Nhật) sẽ phát huy vai trò kết nối, điều phối và huy động nguồn lực từ các đối tác Nhật Bản, thúc đẩy chia sẻ chuyên gia, cơ sở vật chất, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hướng tới hình thành hệ sinh thái hợp tác học thuật Việt Nam-Nhật Bản sâu rộng và bền vững.

Cùng với Hiệp định, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản ký Công hàm trao đổi về khoản vay dành cho Dự án Đầu tư xây dựng Trường đại học Việt Nhật. Đại diện phía Việt Nam ký Công hàm là ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính.

Phối cảnh thiết kế Trường đại học Việt Nhật, phần đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: VJU)

Dự án xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản dự kiến khởi công vào đầu năm 2027. Khi hoàn thành, cơ sở mới sẽ hình thành không gian đại học hiện đại, đồng bộ với hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các công trình phục vụ sinh viên, đáp ứng định hướng mở rộng quy mô đào tạo của Trường đại học Việt Nhật lên khoảng 6.000 người học vào năm 2030.

Được thành lập năm 2014 theo sáng kiến chung của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Trường đại học Việt Nhật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường hướng tới mô hình đại học định hướng nghiên cứu, có chất lượng quốc tế, đóng vai trò cầu nối trong hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa hai quốc gia.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Trường đại học Việt Nhật hiện có gần 2.500 người học theo học tại 9 chương trình đại học, 9 chương trình thạc sĩ và 2 chương trình tiến sĩ. Năm 2025, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định chất lượng quốc tế iJAS do Hiệp hội Kiểm định các trường đại học công lập Nhật Bản (JUAA) cấp.

Phối cảnh thiết kế Trường đại học Việt Nhật, phần đặt tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: VJU)

Trường đại học Việt Nhật hiện có mạng lưới hợp tác với hơn 100 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ năm 2024, trường triển khai chương trình song bằng với Đại học Waseda, theo đó sinh viên học hai năm tại Trường đại học Việt Nhật, hai năm tại Waseda và nhận bằng của cả hai trường. Từ năm 2027, Trường dự kiến mở rộng mô hình này với Đại học Osaka, Đại học Quốc lập Yokohama và một số đại học hàng đầu Nhật Bản khác.

Việc ký kết Hiệp định liên Chính phủ về phát triển Trường đại học Việt Nhật và Công hàm trao đổi về khoản vay cho dự án xây dựng Trường thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để Trường đại học Việt Nhật bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.