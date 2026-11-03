Dấu mốc quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự 6 tỉnh, thành phố giáp ranh

Công an 6 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Ngày 3/11, Công an thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và Công an các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Xác định rõ trách nhiệm và phương thức phối hợp

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Nội tiếp giáp với 5 tỉnh, thành phố. Sáu địa phương có tổng diện tích hơn 32.000km², dân số hơn 26 triệu người. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, với sự liên kết ngày càng chặt chẽ về giao thông, đô thị, sản xuất, kinh doanh và dịch chuyển dân cư.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là khi hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng liên tuyến, liên địa bàn, liên tỉnh; nhiều đối tượng lợi dụng địa giới hành chính và những hạn chế trong trao đổi thông tin giữa các địa phương để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo và Công an 6 tỉnh, thành phố chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội và Công an các địa phương giáp ranh đã chủ động ký kết, triển khai nhiều quy chế phối hợp trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; qua đó, phối hợp phát hiện, xử lý nhiều vụ án, băng nhóm tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh; hỗ trợ giải quyết các vụ cháy, sự cố và tình huống phức tạp phát sinh.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an các địa phương phát hiện, xử lý nhiều vụ việc thanh, thiếu niên lợi dụng địa bàn, tuyến giao thông giáp ranh để gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội. Trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, các lực lượng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp có thời điểm chưa kịp thời. Do đó, việc xây dựng quy chế phối hợp chung giữa Công an 6 tỉnh, thành phố nhằm thống nhất cơ chế chỉ đạo, điều hành, xác định rõ trách nhiệm và phương thức phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết

Lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Trong bối cảnh liên kết kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông và dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh mẽ, những nguy cơ về an ninh, trật tự không còn giới hạn trong phạm vi một địa phương.

Bên cạnh đó, các loại tội phạm ngày càng có xu hướng hoạt động trên nhiều địa bàn, lợi dụng không gian mạng và những khoảng trống trong trao đổi thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh có ý nghĩa trực tiếp đối với phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Việc Công an 6 tỉnh, thành phố ký kết quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phối hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và khu vực lân cận.

Để quy chế đi vào thực chất, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Công an các địa phương duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị; xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và xử lý thông tin kịp thời, xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền giải quyết, phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp.

Đồng chí Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cần tăng cường phối hợp trên các tuyến, địa bàn giáp ranh, tập trung vào tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng lậu và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu không để các đối tượng lợi dụng sự khác biệt về địa giới hành chính hoặc những hạn chế trong cơ chế phối hợp để né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Việc đấu tranh phải được triển khai đồng bộ từ trao đổi thông tin, xác minh, phát hiện đến xử lý, không để phát sinh khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, ngay sau hội nghị, Công an thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp Công an 5 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai quy chế, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên, đầu mối liên lạc, chế độ giao ban, phương thức trao đổi thông tin và quy trình xử lý các vụ việc liên quan đến nhiều địa bàn. Các địa phương cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung giải quyết, tạo kết quả cụ thể ngay trong giai đoạn đầu thực hiện.

Về phía Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của 5 tỉnh, thành phố trong các lĩnh vực liên vùng như quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chuyển đổi số.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo công tác phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội cùng Công an 5 địa phương trong việc chuẩn bị, thống nhất và tổ chức ký kết quy chế phối hợp toàn diện.

Theo Bộ trưởng, hoạt động phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Công an các địa phương giáp ranh đã được triển khai từ nhiều năm, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan tín dụng đen, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ đê điều, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Để quy chế phát huy hiệu quả, đồng chí Bộ trưởng Công an nhấn mạnh 3 yêu cầu trọng tâm: Trước hết, Công an các địa phương phải đưa hoạt động phối hợp đi vào chiều sâu, thực chất, lấy hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh làm thước đo.

Bộ trưởng chỉ rõ, điểm nghẽn lớn nhất trong phối hợp không phải do thiếu cơ chế hay đầu mối, mà chủ yếu nằm ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, tham mưu còn phân tán, trách nhiệm chưa rõ và việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, cụ thể.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chuyển từ phương thức phối hợp bị động, chỉ xử lý khi có vụ việc phát sinh sang chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá và xây dựng phương án giải quyết ngay từ sớm, từ xa. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc còn ý kiến khác nhau, phải có cơ chế trao đổi trực tiếp, xử lý nhanh, kịp thời báo cáo Giám đốc Công an các địa phương xem xét, quyết định; không để vụ việc kéo dài do chưa thống nhất đầu mối hoặc trách nhiệm.

Bộ trưởng Công an đề nghị Công an 6 địa phương mở rộng phạm vi phối hợp, không chỉ giới hạn trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn phải góp phần kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trên tinh thần đó, Công an các địa phương cần chủ động phát hiện những vấn đề mang tính liên vùng, tăng cường phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tạo môi trường ổn định, an toàn, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá việc ký kết quy chế là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự của từng địa phương và toàn khu vực; đồng thời mong muốn Công an 6 tỉnh, thành phố triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vừa góp phần tạo động lực phát triển cho Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tại Hội nghị, Công an 6 tỉnh, thành phố đã ký nội dung quy chế. Theo đó, phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các hình thức phối hợp gồm trao đổi thông tin, tài liệu; bố trí lực lượng, phương tiện tham gia giải quyết các nhiệm vụ cụ thể; tổ chức họp, giao ban định kỳ hoặc đột xuất. Định kỳ 2 năm, Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc phối hợp được triển khai thống nhất, thường xuyên và thực chất.