Dấu mốc phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Liechtenstein

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một dấu mốc khi lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Liechtenstein thăm Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đón tiếp Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức, Việt Nam phát đi thông điệp mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cùng Liechtenstein khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh như chế tạo công nghệ cao, dịch vụ tài chính, tài sản số, tài chính xanh, đổi mới sáng tạo… phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Liechtenstein, quốc gia nằm ở châu Âu, dù có diện tích nhỏ và dân số chỉ hơn 40.000 người nhưng thuộc nhóm nước đứng đầu thế giới về thu nhập bình quân đầu người. Tình hình chính trị nội bộ cơ bản ổn định. Các ưu tiên của Chính phủ Liechtenstein hiện nay gồm thúc đẩy cải cách xã hội, tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của Liechtenstein; đa dạng hóa hợp tác kinh tế, thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định đa phương.

Về kinh tế, Liechtenstein có thế mạnh về công nghiệp chế tạo công nghệ cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo. Về đối ngoại, quốc gia châu Âu này ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế; ưu tiên bảo vệ nhân quyền và pháp quyền, đa phương hóa và duy trì quan điểm trung lập.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2008, Việt Nam và Liechtenstein duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Năm 2025, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein có một dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD.

Liechtenstein có thế mạnh về các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp, máy móc. Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Với những thế mạnh của Liechtenstein cùng tiềm năng thị trường và vị trí kết nối của Việt Nam tại Đông Nam Á, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác thực chất.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas không chỉ mang ý nghĩa thắt chặt tình hữu nghị gắn bó, sự tin cậy về mặt chính trị, mà còn mở ra cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đề ra phương hướng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thiết thực trong các lĩnh vực Liechtenstein có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, từ đó chuyển hóa những cơ hội, tiềm năng thành chương trình hợp tác và kết quả cụ thể.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), mà Liechtenstein là thành viên, vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để Việt Nam cùng các nước EFTA nói chung và Liechtenstein - quốc gia đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EFTA - nói riêng tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp giữa các nước.

Việc đón tiếp Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam cho thấy quyết tâm triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Liechtenstein sau gần 20 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Liechtenstein, tạo cơ hội để hai bên cùng trao đổi về những định hướng chiến lược phát triển quan hệ trong giai đoạn mới. Đây cũng là cầu nối quan trọng, giúp tăng cường kết nối giữa ASEAN và EFTA, cũng như giữa châu Á và châu Âu, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới.