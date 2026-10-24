Dấu mốc phát triển công nghiệp điện ảnh Đà Nẵng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (ngoài cùng, bên phải) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (ngoài cùng, bên trái) trao giải Phim châu Á hay nhất tại DANAFF IV. Ảnh: DANAFF

Sẵn sàng các nguồn lực

Trong những ngày diễn ra DANAFF IV, TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ, mỗi kỳ liên hoan phim chỉ kéo dài vài ngày, nhưng công tác chuẩn bị diễn ra quanh năm. Ngay sau khi liên hoan khép lại, công việc cho kỳ tiếp theo đã được khởi động, từ xây dựng chương trình, quảng bá đến kết nối đối tác và tìm kiếm khách mời. Với DANAFF V, quá trình chuẩn bị đang được triển khai.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-13/10/2026, thành phố phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức gian hàng quảng bá DANAFF trong khuôn khổ Hội chợ nội dung và phim châu Á (ACFM). Gian hàng giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và các địa điểm tiềm năng làm bối cảnh quay phim tại Đà Nẵng, tạo cơ hội tiếp cận nhà sản xuất, đạo diễn, nhà phát hành và đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo UBND thành phố tham dự tọa đàm “Liên hoan phim: Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới” và sự kiện Đêm Việt Nam (Vietnam Night). Tham gia sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ định hướng phát triển DANAFF Industry Days thành không gian kết nối thị trường điện ảnh quốc tế, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và kết nối các dự án với nhà đầu tư, nhà sản xuất, đối tác đồng sản xuất.

Về lâu dài, Đà Nẵng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế dịch vụ có khả năng cạnh tranh cao. Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu hình thành tổ hợp công nghiệp văn hóa, trường quay và trung tâm hậu kỳ điện ảnh. Thành phố cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh với tổng vốn gần 520 tỷ đồng, bổ sung hạ tầng phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật và chiếu phim.

Bên cạnh hạ tầng và hợp tác quốc tế, phát triển công chúng là một trong những điều kiện để xây dựng đời sống điện ảnh tại thành phố. ThS. Nguyễn Lê Phương Trình, giảng viên Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) cho hay, Câu lạc bộ Điện ảnh UED hướng đến xây dựng cộng đồng người trẻ yêu điện ảnh, kết nối sinh viên nhiều trường đại học, học sinh phổ thông và các tổ chức, diễn đàn điện ảnh tại địa phương.

Thông qua chương trình DANAFF Cinephiles, người trẻ có cơ hội xem phim, dự tọa đàm, tham gia đào tạo và giao lưu với người làm nghề. Các hoạt động này góp phần nâng cao khả năng cảm thụ, đánh giá tác phẩm, đồng thời mở rộng nhóm khán giả quan tâm đến điện ảnh. Đây là nền tảng để DANAFF duy trì sức hút ngoài thời gian diễn ra liên hoan.

Gian hàng quảng bá DANAFF trong khuôn khổ Hội chợ nội dung và phim châu Á (ACFM). Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, văn hóa và du lịch

DANAFF V dự kiến diễn ra từ ngày 27/6 đến 3/7/2027, với khẩu hiệu “DANAFF - Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”. Bên cạnh các chương trình phim và hoạt động chuyên môn, kỳ liên hoan dự kiến tổ chức chương trình “Tâm điểm điện ảnh APEC” và “Diễn đàn điện ảnh APEC”, gắn với Năm APEC 2027. Đây là cơ hội để Đà Nẵng mở rộng giao lưu, kết nối giới làm phim và thúc đẩy hợp tác điện ảnh trong khu vực.

Trọng tâm của DANAFF V là tăng cường kết nối thị trường, đưa hoạt động liên hoan gắn với quá trình hình thành và triển khai các dự án phim. DANAFF Industry Days dự kiến phát triển thành Industry Connect, mở rộng cơ hội gặp gỡ giữa nhà sản xuất, đơn vị phát hành và đối tác quốc tế. Cùng với thị trường dự án phim, vườn ươm kịch bản và chương trình đào tạo tài năng trẻ, các hoạt động này hướng đến hình thành những cơ hội hợp tác cụ thể.

Để thu hút các dự án sản xuất, không gian “Đà Nẵng - Điểm đến điện ảnh” dự kiến giới thiệu bối cảnh quay cùng thông tin về hạ tầng, nhân lực, thiết bị và dịch vụ phục vụ đoàn phim.

Tuy nhiên, lợi thế cảnh quan chỉ có thể chuyển thành sức hút thực tế khi nhà sản xuất tiếp cận được thông tin đầy đủ và có đầu mối hỗ trợ triển khai dự án. Vì vậy, thành phố cần xây dựng cơ sở dữ liệu bối cảnh, quy trình phối hợp khảo sát, ghi hình rõ ràng, tạo điều kiện để các đoàn phim sử dụng dịch vụ và tuyển dụng nhân lực tại địa phương.

Những định hướng trên gắn với hợp tác giữa UBND thành phố và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) nhằm phát triển DANAFF, thúc đẩy công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa và du lịch. Theo TS. Ngô Phương Lan, khuôn khổ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng kế hoạch có lộ trình, nhiệm vụ và đơn vị chịu trách nhiệm. Hoạt động hỗ trợ đoàn phim, cung cấp dữ liệu bối cảnh, kết nối dịch vụ cần có đầu mối thực hiện; chương trình đào tạo cũng cần gắn với nhu cầu nhân lực, cơ hội thực tập và việc làm.

Hiệu quả phát triển công nghiệp điện ảnh không thể chỉ đo bằng số phim được trình chiếu hay lượng khách tham dự liên hoan. Những chỉ số cần quan tâm còn là số dự án đến khảo sát hoặc sản xuất tại Đà Nẵng, giá trị dịch vụ được sử dụng, số người được đào tạo có việc làm và số cuộc gặp chuyển thành hợp tác thực chất. Đây là cơ sở để thành phố đánh giá hiệu quả đầu tư, xác định những hoạt động tạo ra giá trị lâu dài và phân bổ nguồn lực phù hợp.

“Sau 4 kỳ tổ chức, đây là thời điểm Đà Nẵng chuyển từ xây dựng thương hiệu liên hoan phim sang củng cố năng lực phát triển điện ảnh. Nền tảng đã có là uy tín của sự kiện, mạng lưới hợp tác quốc tế và sự hưởng ứng của công chúng; chặng đường tiếp theo đòi hỏi những cơ chế hỗ trợ và hoạt động được duy trì thường xuyên giữa các kỳ liên hoan.

DANAFF sẽ góp phần để ngành điện ảnh làm việc, sáng tạo và tạo giá trị tại Đà Nẵng quanh năm. Đó là cơ hội mà chúng ta đang có và cũng là trách nhiệm cần thực hiện bằng những việc cụ thể ngay từ bây giờ”, bà Lan nói.