Dấu mốc mới từ đổi mới phương thức quản lý hải quan

Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị tuyên truyền pháp luật cho lái xe. (Ảnh: HẢI QUAN KHU VỰC VI)

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Việc hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước 18.100 tỷ đồng của năm 2026 chỉ sau 9 tháng đã phản ánh rõ nét quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước về hải quan ngày càng cao.

Năm 2026, Chi cục được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 9.600 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu ban đầu 15.500 tỷ đồng.

Chỉ sau 5 tháng đầu năm, đơn vị đã thu 9.961 tỷ đồng, đạt 104% dự toán giao, trở thành đơn vị đầu tiên trong toàn ngành hải quan hoàn thành vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách năm 2026.

Hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Từ kết quả đó và dư địa tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, chỉ tiêu phấn đấu được điều chỉnh lên 18.100 tỷ đồng. Đến ngày 1/10, mục tiêu này đã được hoàn thành, giúp đơn vị dẫn đầu toàn ngành hải quan về số thu đạt gần 200% chỉ tiêu pháp lệnh; đạt 100% chỉ tiêu phấn đấu, xác lập mức thu cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với kết quả thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục tăng trưởng.

Tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của tất cả các loại hình đạt 93 tỷ USD, chiếm gần 11% kim ngạch cả nước (tăng 36,8% so cùng kỳ năm 2025). Kim ngạch hàng hóa mở tờ khai tại Chi cục đạt hơn 8,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; số doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn 6.700 doanh nghiệp (tăng 32% so với năm 2025), trong đó có hơn 3.300 doanh nghiệp mới.

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: XUÂN CƯƠNG)

Những con số này cho thấy sức hút của hoạt động thương mại qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phản ánh kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp của cơ quan Hải quan.

Khẳng định vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu

Yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả trên là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI, nhất là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Hải quan khu vực VI, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được thống nhất và xuyên suốt từ lãnh đạo đơn vị đến từng cán bộ, công chức với tinh thần nỗ lực và quyết tâm tối đa.

Trong đó, vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị nhất là người đứng đầu đã được phát huy hiệu quả, khi đưa ra những quyết sách, phương pháp làm việc mới giải quyết các điểm nghẽn và mang lại hiệu quả cao nhất về thu ngân sách nhà nước cũng như tạo thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu cả nước qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cán bộ Hải quan Tân Thanh giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Các nhiệm vụ được triển khai theo nguyên tắc “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Lãnh đạo Chi cục thường xuyên nắm tình hình, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động xuất nhập khẩu và công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Những kết quả thu ngân sách ấn tượng đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại Chi cục Hải quan khu vực VI. Cấp ủy đơn vị luôn chú trọng gắn việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương với từng nhiệm vụ chuyên môn cụ thể và báo cáo kết quả thường xuyên.

Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ để tháo điểm nghẽn

Đặc biệt, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đơn vị đã triển khai đồng loạt các phần mềm ứng dụng như phòng họp không giấy tờ, phần mềm thu phí phương tiện vận tải theo Nghị định 167/2025/NĐ-CP và các phần mềm khác, ứng dụng AI, thay thế công việc thủ công, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai ứng dụng kết nối thanh toán với hệ thống ngân hàng tại Hải quan cửa khẩu Chi Ma. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Đồng chí Mã Thanh Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI cho rằng, việc ứng dụng công nghệ đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thao tác thủ công; đồng thời hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý công việc nhanh chóng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa.

Tại các cửa khẩu, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết thủ tục nhanh mà còn phải chủ động nhận diện và xử lý những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Các hội nghị đối thoại Hải quan-Doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, các báo cáo thường xuyên, kịp thời từ các Phòng tham mưu, Đội Hải quan cửa khẩu giúp đơn vị chủ động tham mưu tỉnh Lạng Sơn nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu. Các Đội Hải quan cửa khẩu đồng thời phát huy hiệu quả các Tổ giải quyết vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, tạo điều kiện để hàng hóa được thông quan nhanh chóng ngay trong ngày.

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Sự chủ động trong phối hợp của lực lượng Hải quan cũng tạo thêm điều kiện để chính sách đi vào thực tiễn. Theo ông Bùi Thanh Tùng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Logistics ICT, cho rằng việc phối hợp cơ quan Hải quan trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng thuận lợi hơn. Khi các khâu được hướng dẫn rõ ràng, phương tiện được xử lý thông suốt, doanh nghiệp có điều kiện tổ chức hoạt động vận tải xuất nhập khẩu chủ động hơn, hạn chế thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.

Cán bộ Hải quan tuyên truyền các chính sách pháp luật mới cho lái xe Trung Quốc. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Tạo thuận lợi thương mại không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Ngược lại, trong phương thức quản lý hiện đại, thuận lợi hóa và chống thất thu phải được đặt trong cùng một quy trình. Trên cơ sở đó, Chi cục đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế; nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro và đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Qua đó, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Đồng chí Chi cục trưởng Hải quan Khu vực VI trực tiếp kiểm tra lô hàng vi phạm. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Cùng với thu ngân sách, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được tăng cường. Riêng lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đơn vị đã phát hiện 24 vụ việc vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng.

Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 18.100 tỷ đồng trước ba tháng mở ra dư địa để Chi cục Hải quan khu vực VI tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. Đơn vị phấn đấu đến hết năm 2026 thu ngân sách nhà nước hơn 21.000 tỷ đồng, hướng tới xác lập thêm một dấu mốc mới trong lịch sử phát triển của đơn vị.

Đoàn công tác của Chi cục Hải quan Khu vực VI làm việc với Hải quan Trung Quốc tại nước bạn. (Ảnh: HẢI QUAN KHU VỰC VI)

“Trong những tháng cuối năm 2026, Chi cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu gắn với tăng cường quản lý, chống thất thu, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn và kết quả chung của toàn ngành hải quan”, đồng chí Chi cục trưởng khẳng định.