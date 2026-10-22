Dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, truyền thông và giới chuyên gia quốc tế đã có những nhận định về dấu ấn trên hành trình phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với Đan Mạch và Bỉ.

Trong thông báo trên trang tin Bắc Âu ScandAsia, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch (DI) Lars Sandahl Sorensen hoan nghênh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa Đan Mạch và Việt Nam.

Theo ông, Đan Mạch đã nâng tầm quan hệ với Việt Nam lên mức độ cao nhất trong hệ thống quan hệ đối tác quốc tế. Mối quan hệ bền chặt hơn sẽ giúp các công ty Đan Mạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam, mở rộng các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi xanh và sản xuất hiện đại.

Trong khi đó, TTXVN dẫn lời ông Bert De Belder, Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Đảng Lao động Bỉ (PTB) cho biết, trong lịch sử PTB, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đóng vai trò đặc biệt. Những người sáng lập PTB là các sinh viên trẻ. Họ được truyền cảm hứng từ cuộc kháng chiến anh hùng của nhân dân Việt Nam.

Sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có ý nghĩa truyền cảm hứng quan trọng trong những năm đầu thành lập PTB. Vì vậy, từ nhiều năm qua, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PTB có những mối liên hệ lịch sử bền chặt và truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Về quan hệ Việt Nam-Bỉ, ông Bert De Belder nêu rõ, nhân dân Bỉ đã thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong những thập niên khó khăn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và cả trong những thập niên tiếp theo với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Luôn có những dự án, những chiến dịch đoàn kết giữa nhân dân Bỉ, các ủy ban, tổ chức, công đoàn cùng PTB với nhân dân Việt Nam và các tổ chức của Việt Nam.